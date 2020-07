Die Einwohnerzahl von MV schrumpft fast nicht mehr. Innerhalb des Landes gibt es jedoch große Unterschiede, was Zuwächse und Rückgänge der Bevölkerung in den einzelnen Gemeinden angeht. Wir zeigen, wie sich die Zahlen in Ihrem Wohnort verändert haben – und in Ihrer Nachbargemeinde.