Einzigartiges Teleskop aus Greifswald fast fertig saniert

Greifswald

Man braucht als Laie schon einiges an Fantasie, um den Bildern von Uwe Meiling zu entnehmen, dass er gerade an einem Teleskop baut. Doch die Profis vom Greifswalder Sternwarte Verein haben die Schnappschüsse in Aufregung versetzt, kündigen sie doch ein lange erwartetes Ereignis an: Das weltweit einzigartige Carl-Zeiss-Doppelteleskop könnte bald wieder in Greifswald sein. Im Februar 2021 wurde es mit einem 52 Meter hohen Kran aus der Kuppel der Sternwarte gehoben und wird seitdem in Sachsen-Anhalt generalüberholt.

Diese Arbeit soll nun aber ein Ende finden: „Wir befinden uns jetzt in der Phase des Testaufbaus“, erklärte der Vereinsvorsitzende Tobias Röwf die Bilder. Heißt, das Teleskop wird erst einmal in Bernburg aufgebaut, auf Herz und Nieren geprüft und tritt erst dann den weiten Weg an die Ostsee an. Wann das genau sein wird, hängt natürlich von den Ergebnissen der Tests ab. Fest steht aber: Bis zum 100-jährigen Jubiläum der Sternwarte 2024 sollte das Teleskop wieder an Ort und Stelle sein.

Die Dauer der Arbeit hat natürlich einen Grund: Jede Schraube und jedes Einzelteil wurde auseinandergebaut, gereinigt oder ersetzt, lackiert und aufgearbeitet. Neben den sichtbaren Großteilen kommen zahlreiche Kleinteile hinzu. Zudem braucht es eine gute Portion technischen Sachverstand, um ein Teleskop zu restaurieren.

Umsonst gab es die Arbeit nicht. Zu Beginn schätzte der Verein, dass etwa 200 000 Euro nötig seien, um das Doppelteleskop aufzuarbeiten. Alleine mussten die Kosten nicht getragen werden. Etwa ein Viertel der Summe steuert das Unternehmen Carl Zeiss selbst bei.

Dennoch ist der Verein weiterhin auf Spenden angewiesen. Wer sich finanziell an der Restaurierung beteiligten möchte, kann dies unter folgender Bankverbindung tun: Greifswalder Sternwarte e.V. IBAN: DE55 1506 1638 0110 0686 32; BIC: GENO DEF1 ANK. Über den Fortgang der Demontage wird der Verein via WhatsApp-Gruppe (+49 174 3234 333) berichten.

Von Philipp Schulz