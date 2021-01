Lassan

Für die Kleinstadt Lassan war das Jahr 1896 eines der Jahre, in dem eine Reihe von bemerkenswerten Ereignissen zu verzeichnen sind.

Der Winter vor 125 Jahren hatte es in sich. Am 8. Januar meldete die Greifswalder Zeitung: „Seit Weihnachten ist der Peenestrom mit einer haltbaren Eisdecke belegt, so daß die hiesigen Fischer ihrem Gewerbe im vollsten Umfange nachgehen konnten. Mit dem Fischgarn erzielt man im Allgemeinen nicht besonders günstige Resultate. Verhältnismäßig am wenigsten ergiebig ist die Eisfischerei auf den Seen. Die Barschfischerei lohnt in diesem Jahre doch nur recht spärlich, dagegen wird die Plötzenfischerei recht flott und mit zufrieden stellendem Resultate betrieben.

Hechte werden nur vereinzelt gefangen, doch hatten dieselben zum größten Theil ein Gewicht von 5 bis 8 Pfd. Seit mehreren Tagen sind aber unsere Gewässer in Folge des eingetretenen Thauwetters recht unsicher geworden, so daß der Strom und das Achterwasser kaum zu passiren sind. Es wäre daher wünschenswerth, daß recht bald wieder Frost eintreten möchte.“

Feuer aus der Räucherkammer

Am 18. Januar brannte es in Lassan. „Heute Morgen kurz vor 6 Uhr wurden die Bürger unserer Stadt durch Feuerlärm aus ihrer Ruhe geweckt“, berichtete die Greifswalder Zeitung drei Tage später. „Es brannte auf dem Hausboden des Tischlermeisters August Großmann, auf welchem sich ein ziemlich bedeutendes Lager von Fourniren befand. Das Feuer war in der Nähe der Räucherkammer ausgekommen und hatte sich in kurzer Zeit fast über den ganzen Boden verbreitet.

Durch das umsichtige Eingreifen der Rettungsmannschaften wurde der Verbreitung des Feuers bald Einhalt gethan. Ein großes Glück war es, daß nicht auch die Räucherkammer, in der sich für nahezu 1500 Mk. Fleischwaaren befanden, von dem Feuer erfaßt wurde, da sonst ein unermeßliches Unglück hätte entstehen können. Ueber die Entstehungsursache fehlt noch jegliche Aufklärung. Der Schaden ist bei der Aachen-Münchener Feuer=Versicherung gedeckt.“ Eine Freiwillige Feuerwehr gab es in Lassan noch nicht. Sie wurde am 16. Februar 1896 gegründet.

Von Bernd Jordan