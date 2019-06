Greifswald

Wenn alle Schwitzen, behält Concepción Dominguez einen kühlen Kopf: Die Verkäuferin in der Eismanufaktur Kontor am Markt reicht mit ihren Kollegen an heißen Sommertagen im Akkord bis zu 1700 Kugeln über die Theke. An den Klassikern ändert sich dabei nichts: „Am beliebtesten sind die Sorten Schokolade, Vanille und Erdbeere“, sagt Dominguez. Rund 80 Sorten bietet das Kontor an. Jede Sorte wird vor Ort hergestellt.

Mochis stammen aus Japan – nun kommen sie ins Kontor

Bald kommt eine neue Kreation dazu: mit Eis gefüllte Teigtaschen aus Klebreismehl. Die Süßigkeit stammt aus Japan. Die bunten Kügelchen kämen zunächst in den Sorten Matcha, Mango und Himbeere hinter die Theke, sagt Alexander Stürmer, Marketingchef der Eismanufaktur. Das Kontor betreibt neben seiner Filiale am Markt eine weitere im Schuhhagen.

Studierende essen gerne veganes Eis

Im Trend lägen derzeit vegane Eissorten wie Cru Virunga, eine Kreation mit kongolesischer Schokolade, oder Marone-Sanddorn, sagt Verkäuferin Dominguez. Vor allem Studierende würden Wert auf vegane Optionen legen, sagt Alexander Stürmer. Er vermutet dahinter einen gesunden Lebensstil, bei dem man sich dennoch ein Eis gönnen möchte. Dabei gehen auch Exoten wie Matcha-, Orange-Ingwer-Basilikum- oder Cantaloupe-Melonen-Eis über die Theke. Nur eine Sorte gibt es nicht: Stracciatella. „Das ist Vanilleeis mit Schokoladenstückchen – das ist langweilig. Wir möchten ja auch, dass die Leute neue Sorten ausprobieren.“

Ins Softeis kommt Birkenzucker

Neben Kugeleis bietet das Kontor seit diesem Sommer im Haus hergestelltes Softeis in den Sorten Vanille und Schokolade an. Angerührt wird es mit Birkenzucker, der weniger Kalorien als herkömmlicher Industriezucker enthält. In ein Eis gehöre zwangsläufig Zucker, so Stürmer. Nur so bekommt es seine cremige Konsistenz. Je nach Kreation, die Stürmer oder Kontor-Eismacher Thomas Schröder umsetzen, kommen Pflanzenfasern, Sahne, Milch und weitere Zutaten dazu. Für neue Sorten und ausgefallene Ideen ist in der Eisdiele, die OZ-Leser 2017 zur besten der Stadt kürten, weiter gesorgt.

