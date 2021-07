Am Freitag wurde ein Tier in der Nähe des Elisenparks, am Helmshäger Berg und zwischen Greifswald und Weitenhagen entdeckt. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. Die OZ hat bei einem Experten nachgefragt, wohin das Tier wandert und ob in Zukunft mehr der imposanten Hirsche in der Region auftauchen.