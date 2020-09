Am Samstag, den 19. September tritt das Trio von Andreas Pasternack in der Klosterruine in Eldena (Landkreis Vorpommern-Greifswald) auf. Eine Getränke- oder Imbissversorgung ist nicht vorgesehen, vielmehr möchten die Organisatoren, dass die Gäste ihren eigenen Picknickkorb packen und mitbringen.