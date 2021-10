Eldena: Tausende Narzissen verschönern Stadtteil – dank Freiwilliger

Greifswald

3.000 in einer Stunde: 20 Helfer haben bei bestem Wetter Dichter- und Trompetnarzissen ausgebracht. Unter dem Motto „Eldena blüht auf“ fand die Aktion am Sonnabend zum vierten Mal seit 2018 statt, dieses Mal wurde u. a. an der Wolgaster Straße/Ortseingang, der Lindenstraße am Friedhof und am Parkplatz beim Boddenweg gepflanzt.

Mit dabei waren Bewohner aus dem Ortsteil, aber auch aus der Innenstadt und dem Ostseeviertel, sagt Bettina Bruns, Mitglied der Ortsteilvertretung Eldena, die das Projekt mitorganisiert. „Das war ein voller Erfolg. Das Schöne ist auch, dass sich Menschen kennenlernen, die zwar nebeneinander wohnen, aber sonst nicht so viel miteinander zu tun haben. Es hat Spaß gemacht und jetzt freuen wir uns auf das Frühjahr.“

Narzissen vermehren sich allein

In der Nähe der Wohnorte der Freiwilligen fanden die Narzissen ihre neuen Standorte, wo sie im kommenden Frühjahr zu bewundern sein werden. Die Helfer konnten mitentscheiden, wo die Blumen gepflanzt werden.

Früh übt sich: Edda (rechts) pflanzt Blumenzwiebeln in Eldena. Quelle: Bettina Bruns

Man wähle bewusst robuste Sorten und mit Narzissen eine Pflanze, die sich selbst vermehrt und schnell genug blüht, sagt Bruns. Eine Alternative wie Tulpen sei schlechter, weil sie später blühe und Krokusse, über die nachgedacht wurde, seien zu klein.

Wildschweine verschonen Pflanzen

So wurden seit 2018 tausende Blumenzwiebeln in Eldena gepflanzt; an der Klosterruine aber auch im angrenzenden Ostseeviertel rund um die Sporthalle der Caspar-David-Friedrich-Schule – nicht einmal die Wildschweine haben sie bisher gefressen, sagt Bruns. „Wir haben festgestellt, dass es an den Orten noch keine Aufbrüche gab“, freut sie sich.

Spaß beim Pflanzen: Freiwillige Helferinnen verschönern das Areal entlang der Wolgaster Straße. Quelle: Bettina Bruns

In diesem Jahr flossen 700 Euro aus dem Ortsteilbudget – Geld, das die Stadt den Ortsteilen gibt, damit solche Projekte aus der Nachbarschaft für die Nachbarschaft unbürokratisch finanziert und möglich werden. Mit Fachwissen und gespendeten Exemplaren helfe die Gartenbaufirma Meißner, die auch dabei unterstütze, Leute zu kontaktieren, dankt Bruns dem Partner der Aktion.

Jede Woche neue Freizeit-Tipps als Newsletter Alle News und Tipps rund um Freizeit, Urlaub in MV sowie das Wochenendwetter. Jede Woche Donnerstag gegen 10 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Eine neue Runde in 2022

„Vielleicht wird die Narzisse ja zum Wahrzeichen von Eldena“, sagt sie. Und die Aktion eine Inspiration für andere Stadtteile, Ähnliches auf die Beine zu stellen. Und im kommenden Jahr wächst die Schar der bunten Farbtupfer im Stadtteil am Bodden ein Stück weiter bei einer neuen Runde „Eldena blüht auf“.

Zwei Frauen in Handschuhen pflanzen Blumenzwiebeln ein, während ein Hund zuschaut. Quelle: Bettina Bruns

Von Christopher Gottschalk