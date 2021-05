Eldena startet in die Badesaison

Greifswald

Am Sonnabend, 15. Mai, startet an der Badestelle Greifswald-Eldena die Badesaison. Das Baden und Schwimmen erfolge hier laut Satzung auf eigene Gefahr, teilte eine Sprecherin der Stadtverwaltung mit. Schilder weisen darauf hin, ebenso darauf, dass das Mitführen von Hunden verboten ist.

Um die Sicherheit der Badegäste kümmert sich während der Hauptnutzungszeit erneut die Ortsgruppe Greifswald der Deutschen Lebensrettungs-Gesellschaft. Der Rettungsturm wird in der Nebensaison von 11 bis 17 Uhr und in der Hauptsaison (15. Juni bis 15. August) von 10 bis 18 Uhr mit Rettungsschwimmern besetzt. An extrem warmen Tagen ist eine Besetzung bis 19 Uhr möglich.

Die Reinigung des Strandgeländes sowie der Toiletten erfolgt durch die Firma Gastro- und Hausmeisterservice Volker Fritsche. Coronabedingt dürfen Strandkörbe vorläufig nicht an den Strand gestellt werden. In den letzten Wochen wurden zwei Tischtennisanlagen fest installiert. Die Toiletten erhalten noch einen Farbanstrich und eine Grundreinigung. Geöffnet sind sie täglich von 8 bis 20 Uhr.

Von OZ