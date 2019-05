Greifswald

Léon Thyrian (13) möchte sich gegen den Klimawandeln starkmachen. Clara Michel Plácido (16) plädiert für Interkulturalität. Die elfjährige Clara Nimptsch will sich für die Interessen der Greifswalder Kinder und Jugendlichen engagieren.

Alle drei haben eines gemeinsam: Sie kandidieren für den ersten Kinder- und Jugendbeirat der Hansestadt. 24 Bewerber zwischen elf und 18 Jahren stehen auf den Wahlzetteln. Bei einer Vorstellungsrunde vergangene Woche im St. Spiritus wurde konkret, welche Vorstellungen und Wünsche jeder einzelne Kandidat hat.

Lösungen für den Straßenverkehr

Maria Löpke, mit ihren 18 Jahren eine der ältesten Anwärterinnen, fordert mehr Müllbehälter in der Stadt. Der zwölfjährige Pirmin Ten Venne hat sich dem Thema Straßenverkehr gewidmet. „An einigen Verkehrswegen sollten wir Ampeln aufstellen.“ Der Schüler blickt in die Zukunft: „Noch ist es nicht so schlimm, aber wir brauchen Lösungen, um den Straßenverkehr künftig zu lindern.“ Seine Idee: weniger Autos, dafür mehr Electro-Scooter.

Wiebke Krüger plädiert dafür, dass alle Kinder und Jugendlichen in der Stadt kostenfrei mit den Bussen fahren können. „Ich wohne etwa zwei Kilometer von meiner Schule entfernt. Wenn es regnet, müsste ich mit dem Bus fahren. Aber finanziell lohnt sich die kurze Strecke nicht.“

Kandidaten engagieren sich sozial und politisch

Mehrere Fragerunden absolvierten die Kandidaten im St. Spiritus vor Vertretern der Verwaltung, Eltern und Kindern. Auf die Frage, was jeder Kandidat mit 1000 Euro machen würde, würde Caspar Baugatz (12) einen Skateplatz errichten. Einige seiner Nachredner befürworteten diesen Vorschlag.

So mancher Kandidat engagiert sich bereits sozial oder politisch. Der 17-jährige Kai Wielert ist Sprecher und Delegierter der Greifswalder Friday-for-Furture-Demonstration. Außerdem ist er Mitglied in der Partei Die Linke. „Ich möchte mein politisches Engagement ausweiten. Ich bin für soziale Gerechtigkeit. In Greifswald brauchen wir mehr Schulen und Kindergärten.“

Hinter den Bewerbern stehen 24 mutige Kinder und Jugendliche, „die in Greifswald mitreden und mitbestimmen möchten“, sagt sagt Kassandra Engel, Kinderbeauftragte der Stadt und Mitarbeiterin in der offenen Jugendarbeit der Evangelischen Altstadtgemeinden. Und weiter sagt sie: „Die jungen Wählerinnen und Wähler können eine wirkliche Wahl treffen, wer ihre Interessen in der Stadtpolitik vertreten soll.“

Bis zum 5. Mai konnten die Bewerber ihre Kandidatur abgeben. Dass das Interesse groß war, bestätigt auch Tino Höfert vom Stadtjugendring. „Die letzte Bewerbung kam eine Minute vor 0 Uhr. Die Kandidaturen sind sehr vielfältig und beweisen, dass Kinder und Jugendliche sich mit ganz unterschiedlichen Anliegen demokratisch engagieren möchten.“

Infos zu der Wahl Wahlwoche: 20. bis 26. Mai 2019 Wahllokale: an Schulen, Jugendzentrum Klex (20. bis 23. Mai), St. Spiritus (25. Mai, 12 bis 18 Uhr), Just –Turm der Jacobikirche (26. Mai, 9 bis 13 Uhr) Wahlberechtigte: Kinder, Jugendliche und jungen Erwachsene zwischen 8 und 21 Jahren. Stimmen: Pro Wahlzettel können drei Stimmen vergeben werden. Der Beirat wird aus mindestens 9 und maximal 13 Mitgliedern bestehen.

Christin Lachmann