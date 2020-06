Elektronische Scheibenanlage für Wolgaster Sportschützen

Wolgast

Der Kleinkaliber-Schießstand der Wolgaster Sportschützen im Tannenkamp erhält eine neue elektronische Scheibenanlage. 46000 Euro sollen investiert werden, damit die meisten Bahnen auf dem 50-Meter-KK-Schießstand mit der modernen Technik ausgestattet werden können. „Von den vorhandenen 20 Bahnen sollen 14 dann umgerüstet werden“, berichtet Manfred Collin, Sportlicher Leiter und Mitglied des Vorstandes des Schützenvereins.

Für den normalen Wettkampfbetrieb seien die 14 Bahnen ausreichend, für größere Veranstaltungen können dann die sechs anderen Bahnen auf herkömmliche Art mitgenutzt werden. Während die Geschossfangkästen auf der Anlage weiter genutzt werden, sollen vor diesen Kästen elektronische Messrahmen installiert werden. Diese sind über eine Zentraleinheit mit dem im Schützenstand angebrachten Monitor verbunden. Dadurch ist es den Schützen möglich, jeden Schuss in Wertung und Lage sofort zu erkennen. Auch die 10-er Serien und die Gesamtergebnisse werden dabei erfasst.

Schießablauf ungestört verfolgen

Auf der im Vereinsraum vorhandenen Projektionswand sollen die Ergebnisse über einen Projektor dargestellt werden. „Damit können Gäste und wartende Schützen den Schießablauf eines Wettkampfes ungestört verfolgen“, betont Manfred Collin. Und wenn die Wolgaster Schützen was machen, dann richtig: Von den mit elektronischen auszurüstenden 14 Schießbahnen soll eine – Bahn 14 – so gestaltet werden, dass dort wahlweise eine Gewehr- oder eine Pistolenscheibe für das Schießen mit der Freien Pistole möglich ist.

Bei der Neuinvestition wurde auch daran gedacht, dass die Schützen sofort die Anschlagsart erkennen sollen, also ob stehend, liegend oder kniend geschossen wurde. Aus diesem Grund sind verstellbare Konsolen zur Positionierung der Monitore vorgesehen. Für die Übertragung von den Messrahmen zu den Monitoren der Schützen und der Zentraleinheit sind umfangreiche Verkabelungen notwendig, die Bestandteil der Auftragsvergabe sind.

Stadt greift tief ins Stadtsäckel

Dass die erforderliche Summe am Ende zusammengekommen ist für die elektronische Scheibenanlage, ist vielen Unterstützern zu verdanken, berichtet Collin. So sei den Wolgaster Sportschützen per Zuwendungsbescheid 29 100 Euro durch das Landesförderinstitut in Schwerin bereitgestellt worden. Darin enthalten ist eine Kofinanzierung der Stadt Wolgast in Höhe von knapp 7300 Euro. Die Stadt hat für den erfolgreichen Verein zudem noch einmal tief ins Stadtsäckel gegriffen und weitere 10 200 Euro locker gemacht. Außerdem unterstützte die Sparkasse Vorpommern mit 2000 und die Wohnungsgenossenschaft gab 500 Euro dazu.

Damit verbleiben am Ende für den Verein als Eigenanteil noch einmal 4000 Euro. „Wir sind sehr froh, dass wir alles so hinbekommen haben, dass der Bau starten kann“, sagte Manfred Collin bei der Übergabe der Auftragsbestätigung während der Bauanlaufberatung an die Schwanebecker Firma Schießsporttechnik.

Von Cornelia Meerkatz