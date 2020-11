Elisenhain in Greifswald: Kilometerlanges Laufvergnügen mit Extras

Greifswald

Im Greifswalder Elisenhain laden viele Wege zum Laufen ein. Die Dimensionen des Elisenhains werden oft am Anfang unterschätzt. Beim Wort „Hain“ denkt man an kleine Runden, an eine Lichtung, auf jeden Fall an etwas Übersichtliches. Doch hier wird der Jogger eines Besseren belehrt.

Nach einigen hundert Metern im Wald taucht man ein in eine wundervolle Wildnis mit alten Bäumen, Gräben und sogar Eisvögeln. Auch der Bodenlehrpfad lohnt sich.

Von OZ