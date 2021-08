Greifswald

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald setzt seine Impfaktionen fort. Bereits Ende Juli gab es beim Drive-in-Impfen auf dem Marktkauf-Parkplatz in Neuenkirchen eine kostenlose Bratwurst für die Impflinge. Am Sonnabend gibt es wieder eine Drive-in-Impfung mit Bratwurst als Dankeschön: Dieses Mal am Elisenpark in Greifswald. Von 10 bis 18 Uhr kann sich dort jeder impfen lassen.

Es gibt zudem weitere Möglichkeiten, etwa beim Strandimpfen am Donnerstag und Freitag in Trassenheide an der Promenade. Geimpft wird jeweils von 10 bis 17 Uhr – wahlweise mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer oder Johnson & Johnson. Impfwillige sollten ihren Personalausweis und den Impfpass dabei haben. Weiterhin kann man sich am Sonnabend und Sonntag jeweils von 11 bis 18 Uhr auf dem Hansefest in Anklam impfen lassen.

Bratwurst oder der Blick auf das Meer sollen motivieren

„Ziel des Landkreises ist es, möglichst niedrigschwellige Impfangebote zu machen. Deswegen wählen wir Orte für die Impfaktionen, wo sich regelmäßig Menschen aufhalten“, erklärt Anke Radlof, Mitarbeiterin der Pressestelle des Kreises Vorpommern-Greifswald. „Bratwurst oder der Blick auf das Meer motivieren sicherlich den einen oder anderen Bürger, sich im Rahmen einer solchen außergewöhnlichen Aktion impfen zu lassen“, so Radlof weiter.

Auch die Dörfertour, bei denen Impfteams in kleine Gemeinden des Kreises fahren, wird wieder stattfinden. Am Donnerstag (12.08.) wird in Neeberg auf Usedom (Gemeindehaus) von 10 bis 17 Uhr geimpft. Am kommenden Montag (16.08.) sind die Dörfer Boldekow (Gemeindehaus) und Ahlbeck bei Pasewalk (Multiplen Haus) jeweils von 10 bis 17 Uhr an der Reihe. Am Dienstag (17.08.) sind die Impfteams in Spantekow (Bürgerhaus) und Altwarp (Multiplen Haus) jeweils von 10 bis 17 Uhr.

Am Mittwoch (18.08.) folgen Neetzow (Gemeindehaus) und Wilhelmsburg (Gemeindehaus) jeweils von 10 bis 17 Uhr. Es folgt am Freitag (20.08.) Ferdinandshof (Gemeindehaus) von 10 bis 18 Uhr.

Bisherige Angebote bleiben bestehen

„Zusätzlich zu diesen Impfaktionen bleibt das Angebot des Impfens ohne Termin an den Impfzentren in Greifswald und Pasewalk sowie im Rathaus II in Anklam und im Schnelltestzelt am Greifswalder Fischmarkt bestehen“, sagt Radlof.

Impfen ohne Termin ist außerdem am Freitag (13.08.) in der Ostseetherme Heringsdorf von 10 bis 17 Uhr und am Donnerstag (19.08.) in Karlshagen an der Strandmuschel von 10 bis 17 Uhr möglich.

„Wir haben mit diesen Konzepten bisher guten Erfolg“, zeigt sich Radlof zufrieden. Beim Drive-in-Impfen Ende Juli in Neuenkirchen wurden 181 Personen geimpft. In Lubmin am Strand konnten insgesamt 114 Impfungen verabreicht werden.

Von Thomas Kasperski