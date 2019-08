Greifswald/Weitenhagen

Martin Nätscher und seine Frau Claudia haben die Konsequenzen gezogen. Der kleine Sohn des geschäftsführenden Gesellschafters und der Geschäftsführerin vom Martin’s Bio am Greifswalder Koppelberg hat die Betreuungseinrichtung gewechselt. Zuvor besuchte er die Kita „Waldströper“ des Instituts für Lernen und Leben in Weitenhagen. An der Arbeit der Erzieherinnen haben sie nichts auszusetzen, wohl aber am Essen.

„Unser Sohn hatte monatelang Durchfall, Blähungen, Hunger und Durst“, schildert Martin Nätscher. Am Wochenende, wenn er nicht die Kita besuchte, sei das anders gewesen. Auch andere Kinder hätten die gleichen Probleme. „Wir waren bei einem Testessen entsetzt“, sagt Nätscher. Für die Familie gibt es für diese Misere mindestens zwei Ursachen. „Das Grundübel ist das wenige Geld, das fürs Essen zur Verfügung steht“, sagt er. „Mit 1,82 Euro am Tag lässt sich nicht viel machen. Schon zwei Euro bringen etwas. Eine gute und gesunde Ernährung sollte allen wichtig sein.“

Essen wird erst in der Kita fertig gegart

Problem Nummer zwei sei, dass das ILL seit September 2017 das ganze Essen für seine Einrichtungen in Bentwisch bei Rostock in einem für mehrere Millionen Euro gebauten Logistikzentrum produziert. Cook and chill (kochen und kühlen) nennt sich das Verfahren, bei dem zunächst zu etwa 90 Prozent gegart wird und das Essen dann innerhalb kurzer Zeit heruntergekühlt wird. Laut ILL sind es zwei bis drei Grad. Mit Kühlwagen wird es anschließend zu den einzelnen Standorten transportiert. Dort erfolgt das Fertiggaren in speziellen Regenerationsöfen vor dem Essen. Laut ILL werden dabei Temperaturen von 115 bis 118 Grad erreicht. Maximal ist das fast fertige Essen fünf Tage haltbar.

Eltern: zu viele Konservierungsmittel

„Es steht in der Kita aber teilweise eine Woche im Kühlschrank, bis es verbraucht wird“, sagt Claudia Nätscher. Ihr Mann beklagt die Zerstörung wertvoller Komponenten durch die nötige Erhitzung. „Es sind viele schlecht verträgliche Stoffe wie Konservierungsmittel im Essen“, fügt er an. Wirklich beweisen, dass die Probleme der Kinder auf das Essen zurückzuführen sind, lasse sich nicht, räumt Nätscher ein. Die Hygiene sei sicher in Ordnung.

Cook and chill sei die „einzige Alternative zum Selbstkochen in der Einrichtung, um eine entsprechende Frischequalität des Essens zu gewährleisten, sagt ILL-Geschäftsführer Sergio Achilles. „Es ist sehr nährstoffreich, durch den Wegfall der Standzeiten wird der bestmögliche Erhalt von Nährstoffen und Vitaminen gewährleistet. Das Konzept werde von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung empfohlen. „Wir verzichten beim Mittagessen grundsätzlich auf Konservierungsstoffe und Geschmacksverstärker“, sagt Achilles. Nur bei einigen Produkten wie Wurst im Eintopf oder Roten Beeten lasse sich das aus Herstellungsgründen nicht vermeiden. Eine Erhöhung des Essenpreises würde nicht mehr Qualität, sondern nur größere Mengen bringen.

ILL: Qualität des Essens wurde deutlich verbessert

Laut Achilles lege das ILL viel Wert auf eine gesunde, fettarme Ernährung, auf ausreichend Gemüse und Vollkornprodukte. Nirgendwo gebe es gehäuft Magen- und Darmerkrankungen, die auf das Essen zurückzuführen seien. In Rostock (für Mecklenburg) und in Greifswald (für Vorpommern) existierten Küchenkommissionen, in denen Eltern, Mitarbeiter der Einrichtungen und des Logistikzentrums zusammenarbeiten. „Als Ergebnis von deren Arbeit kann festgestellt werden, sich die Qualität des Essens gegenüber 2017, also anderen Anbietern und Konzepten, deutlich verbessert hat.“

„Die Kitaleiterin arbeitet sehr gut und konstruktiv mit dem Elternrat der Kita in zusammen“, sagt Achilles zu dem speziellen Fall. „Der Elternrat teilt im Übrigen nicht die Bedenken oder gar Vorwürfe Herrn Nätschers.“ Martin Nätscher sagt dagegen, dass es unter den Eltern rumore. Öffentlich äußern wolle sich aber keiner aus Angst vor dem Verlust des Betreuungsplatzes äußern.

Landkreis: Es gibt keine Hygieneprobleme

Laut Landratsamtssprecherin Anke Radlof hätten sich allerdings zwei weitere Eltern in ähnlicher Weise wie Nätschers über das Essen in der Kita Weitenhagen beschwert. Hygieneprobleme seien nicht festgestellt worden und auch nicht in anderen Einrichtungen, in denen Cook-and-chill-Essen ausgegeben wird. „Im Focus der Lebensmittelüberwachung steht die Sicherheit der verabreichten Lebensmittel“, schränkt Radlof ein. Für die Qualität in ernährungsphysiologischer Hinsicht ist das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt nicht zuständig.

Küchenchef Andreas Brinkhoff (v. l.), Sergio Achilles (ILL), Reiner Worbs (Geschäftsführer Firma Klüh) im Logistikzentrum Quelle: HRO

