Alle Kita-Kinder in Mecklenburg-Vorpommern könnten sich mit Corona infizieren, weil es für sie keinen zugelassenen Impfstoff gibt. So lauten die Prognosen der Experten. Viele Eltern in Rostock, Greifswald und anderen Städten sind in großer Sorge. Einige von ihnen wollen ihre Kinder freiwillig zu Hause behalten.