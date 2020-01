Elternliebe für ein fremdes Kind – Vorpommern-Greifswald sucht Pflegeeltern

Greifswald

Zwei ihrer vier Kinder waren bereits erwachsen, zwei weitere standen kurz vor dem Abitur. Das Haus wurde leerer und auch beruflich war Sabine Müller* mehrfach mit Familien konfrontiert, in denen Kinder in schwierigen Verhältnissen aufwachsen. „Wir haben uns dann mit dem Gedanken befasst, ein Pflegekind aufzunehmen“, erzählt Sabine Müller. Das Paar wog das Für und Wider ab und stellte im Sommer 2018 den Antrag. Die folgende „Schwangerschaft“ war dann ziemlich kurz: Nur vier Wochen später meldete sich der Pflegekinderdienst des Jugendamtes bei dem Paar.

Seit einem Jahr gehört nun die kleine Anna* zu ihrer Familie. Von der Vorgeschichte des Kindes erfuhren Sabine und Peter Müller wenig, auch nicht genau, welches Paket an schweren Erfahrungen die Kleine mit sich trägt. „Wir wussten, dass Anna nicht misshandelt wurde und auch nicht behindert ist“, sagt die 55-Jährige. Das hatte das Paar bei seinem Antrag ausgeschlossen. „Ein solches Kind in Pflege zu nehmen, hätte eine zu große Verantwortung und Veränderung unseres Lebens bedeutet“, sagt Sabine Müller.

355 Kinder in 274 Pflegefamilien

Aktuell leben im Kreis 355 Kinder in einer von 274 Pflegefamilien. Die Zahlen seien über die Jahre in etwa stabil geblieben, sagte Anke Radlof von der Pressestelle des Landkreises. Dennoch suchen die Behörden immer wieder Menschen, die Kinder in Pflege nehmen, weil bestehende Pflegeeltern altersbedingt aufhören oder aufgrund persönlicher Umstände ausfallen.

Dass Kinder in Pflege von Fremden gegeben werden, hat verschiedene Gründe. Nicht nur bei einer Kindeswohlgefährdung oder Überlastung der leiblichen Eltern werden die Behörden tätig. Auch wenn eine alleinstehende Mutter zur Kur muss oder sie länger krank ist, können Kinder für kürzere Zeit in Pflegefamilien leben.

Normaler Alltag in glücklicher Familie

Für Sabine und Peter Müller ist die kleine Anna eine große Bereicherung. „Man macht auf einmal wieder Dinge, die man mit großen Kindern nicht mehr macht: In den Tierpark gehen oder Weihnachtsfeste mit Weihnachtsmann zu feiern“, sagt Sabine Müller. „Es erweitert noch mal den Blick, man lernt vieles und kann anderen Menschen helfen.“ Ansonsten bleibt der Alltag derselbe: Sabine und Peter Müller sind weiter berufstätig, tagsüber besucht die Kleine die Kita.

Sabine Müller blättert durch das Fotoalbum, das sie für die inzwischen Zweieinhalbjährige angelegt hat. Das Mädchen strahlt auf den Fotos beim Familienausflug, im Garten oder am Strand in die Kamera – ein normaler Alltag in einer glücklichen Familie. „Wir sind alle vernarrt in die Kleine“, schwärmt sie. „Andere Leute sollten den Mut aufbringen, sich zu melden“, wirbt sie für diese erfüllende Tätigkeit.

„Es gehört viel Kraft dazu“

Wer sich für eine Pflegeelternschaft interessiert, muss formale Voraussetzungen erfüllen. Neben einem erweiterten Führungszeugnis ohne Einträge gehören auch ein ärztliches Attest und ein demokratisches Grundbekenntnis dazu. „Im Fokus aber steht die persönliche Eignung“, sagt Anke Radlof. „Es gehört viel Kraft dazu, sich der Erziehungsaufgabe von fremden Kindern zwischen zwei Familien zu stellen.“

Es sei eine große Herausforderung, neben dem Zuhause per se, Zuwendung und Geborgenheit zu schenken und gleichermaßen an einer Rückführung oder einer Ablösung in die Herkunftsfamilie zu arbeiten. „Nähe und Distanz ist ein Prinzip in der sozialen Arbeit und muss auch in diesem Arbeitsfeld Anwendung finden.“

Anna kehr irgendwann wieder zu Eltern zurück

Dass die emotionale Bindung zu Anna immer enger wird, ist Sabine Müller bewusst. „Wir haben aber auch immer im Bewusstsein, dass wir nicht ihre leiblichen Eltern sind.“ Wann der Zeitpunkt kommt, dass Anna wieder zurück zu ihren leiblichen Eltern kann, wissen die Pflegeeltern nicht. „Aber wir wissen dann, dass wir gute Arbeit geleistet haben“, sagt Sabine Müller.

Die kleine Anna nennt ihre Pflegeeltern Mami und Papi. Einmal in der Woche holen die leiblichen Eltern das kleine Mädchen für zwei Stunden ab, gehen mit ihr spazieren oder besuchen mit ihr Freunde. „Wir sagen ihr, dass sie die andere Mama und der andere Papa sind.“ Verheimlichen wollen sie der Kleinen ihre Herkunft nicht. Aber es bedeutet viel Fingerspitzengefühl, einem Kind auf altersgerechte Art zu vermitteln, dass ihr Zuhause nicht ihr eigentliches Elternhaus ist.

561,61 Euro für Sachkosten und Erziehung

Für ihre Arbeit bekommen Pflegeeltern Geld. „Das war für uns aber nicht wichtig“, sagt Sabine Müller. Wer beispielsweise ein Kind bis zum sechsten Lebensjahr betreut, erhält 561,61 Euro für Sachkosten und Kosten der Erziehung. Diese Summen steigen bei einem erhöhten Erziehungsaufwand. Zudem gibt es Zuschüsse bei der Erstausstattung und wichtigen persönlichen Anlässen des Kindes wie einer Einschulung oder später der Jugendweihe.

Bewerber werden in einer umfangreichen Schulung auf die Tätigkeit als Pflegeperson vorbereitet. Fortlaufend gibt es regelmäßig Schulungen für bestehenden Pflegeeltern im gesamten Kreisgebiet. „Diese Schulungen sind sehr gut“, sagt Sabine Müller. Die Themen und deren Auswahl werden zusammen mit den Pflegeeltern eruiert. In regelmäßigen Abständen finden auch Foren der Pflegeeltern untereinander statt. So ist ein Austausch jederzeit möglich.

Interesse an Pflegeelternschaft

Wer Interesse an der Tätigkeit als Pflegeeltern hat, kann sich beim Pflegekinderdienst des Kreisjugendamtes melden. Ansprechpartner ist Birgit Müller, Telefon 038 34 / 876 027 34 oder 0171 / 699 417 oder birgit.mueller@kreis-vg.de.

*Die Namen des Kindes und der Pflegeeltern sind aus Gründen des Datenschutzes anonymisiert.

