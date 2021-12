Endspurt bei Greifswalder Spendenaktion: Sparkasse lässt die Bälle springen

Greifswald

Kurz vor dem Ende der großen OZ-Spendenaktion gibt es noch einmal eine große Überraschung für den Sportbund. Auch die Sparkasse Vorpommern spendet in diesem Jahr wieder. Allerdings mehr als nur Geld. Zusätzlich zu den 1500 Euro, die in diesem Jahr einem Sportferienlager für 50 Kinder aus einkommensschwachen Familien, das im Sommer 2022 im Jugenddorf Peenemünde stattfinden soll, zugutekommen, gab es von der Sparkasse noch eine Sachspende: mehrere Fuß- und Handbälle, zur Verfügung gestellt von Sport 2000, dem Sportfachgeschäft in der Langen Straße. In dem vom Stadtsportbund Greifswald organisierten Camp werden mehrere Vereine ihre Angebote vorstellen. Die Kinder sollen eine Woche lang unbeschwerte Freude und Spaß an der Bewegung erleben. Von den Spenden sollen neben dem Camp auch die dazugehörigen Sportausrüstungen finanziert werden.

Die Vorsitzende des Fördervereins des Lions Club "Baltic" Greifswald, Doreen Koitzsch, sieht es als wichtige Aufgabe an, soziale Projekte für Kinder und Jugendliche zu unterstützen. Quelle: privat

Auch der Lions Club Baltic aus Greifswald, dem 25 Frauen aus der Region angehören, gehört traditionell zu den Spendern der OZ-Weihnachtsaktion. Wie die Vorsitzende des Fördervereins, Doreen Koitzsch, sagte, sei es den Mitgliedern des Clubs ein Herzensbedürfnis, Kinder und Jugendliche in der Region zu unterstützen. „Wir sind fast alle selbst Mütter und wissen, wie sehr gerade Kinder und Jugendliche unter der Corona-Pandemie leiden. Wenn wir einige von ihnen mit unserer Spende unterstützen können, so ist jeder Cent sinnvoll angelegt“, betont Koitzsch. Der Club spendet in diesem Jahr wieder 1000 Euro, die jeweils zur Hälfte den Weihnachtsaktionen der OZ-Lokalredaktionen in Greifswald und Zinnowitz zugutekommen.

Ein großer Dank geht auch an die anderen Spender:

Scheele Apotheker (500), Günter und Erika Mager (20), Mandy Heiden (20), Sabine Schättzchen (20), Eckart und Susanne Keller (30), Monika Wagner (30), Dr. Anne Wilke (50), Ruth Krauel (50), Martínez Franklin (50), Dr Jürgen Giebel und Henriette Arend (50), Peter und Annegret Radke (50), Bärbel Miehe (50), Dr Henning Thomsen (50), Heinz und Christine Musolff (50), Doris und Volker Lietz (50), Torsten Busse (50), Dr Daniela Zühlke (100), Helga Dulitz (100), Manfred und Barbara Stieber (100), Willi und Gabriele Müller (100), Mandy Kowsky (10), Sieglinde Kuehn (20), Barbara Geng (20), Norbert und Silvia Große (30), Eveline Janzen (50), Antje Sterling (50), Fred Trense (50), Angelika und Ralph Eisner (50), Marion Kiesendahl (50), Anne Lipsky (50), Guenther und Renate Korell (50), Jens Draeger (100), Dr. Gerhard Naujocks (100), Angelika Christiane Hammermayer (100), Kathrin Redlich (200), Henry und Renate Bliesath (200), Jan Evers (1000), Ingrid Müller (20), Ernst Bader (20), Brit Müller (25), Gudrun Behrens (30), Irmgard Bautz (40), Dr. Hubert Weinke (50), U. Adler und S, Zenker (50), Dr. Holger Testrich (50), Sabine Herzog (100), Helga Stier (100), Dr. Ute Sasum (200), Jutta Krüger (20), Jana Heckmann (50), Axel und Gabriele Obschonka (50), Albrecht und Edelhart Hartmann (100), Dr. Michael Manthey (100), Wolfgang und Waltraud (100).

Möchten auch Sie sich beteiligen? Die Kontoverbindung lautet:Stadtsportbund Greifswald e. V.Sparkasse VorpommernIBAN: DE89 1505 0500 0233 0011 07BIC: NOLADE1GRWVerwendungszweck: OZ-Weihnachtsaktion Sportferienlager

