Endspurt bei Impftag: Kurze Schlangen und zahlreiche zufriedene Geimpfte

Greifswald

Am Morgen waren es noch knapp hundert Menschen in der Schlange, doch schon am Vormittag zeichnete sich ab: In den Impfzentren Greifswald und Pasewalk geht es gesitteter zu als noch vor einer Woche in Wismar. Hier warteten kurz vor 8 Uhr bereits rund 400 über 60 Jährige, die ohne Termin mit dem Corona-Impfstoff AstraZeneca geimpft werden wollten.

Dass der vorpommersche Impftag ein Erfolg werden würde, zeichnete sich bereits um 12 Uhr ab. Wie Kreissprecherin Anke Radloff verkündete, hatten sich bis zur Mittagsstunde bereits 500 Personen an beiden Standorten impfen lassen. Berechtigt waren alle Personen über 60, die in Vorpommern-Greifswald wohnen. Termine wurden keine vergeben, jeder konnte kommen und warten.

Wartende informieren Bekannte am Telefon

Kurz vor 15 Uhr warteten in Greifswald noch rund 20 Personen, Wartezeiten von knapp einer halben Stunde wurden kaum überschritten. Dafür waren diejenigen, die mit frischen Piecks und Pflaster aus dem Zentrum kamen, umso glücklicher. Jeder Gefragte lobte den Einsatz und die Freundlichkeit der Impfteams.

Beide Impfzentren sind noch bis 18 Uhr geöffnet. Sollten sich noch eine längere Schlange bilden, hat Landrat Michael Sack (CDU, der selbst in Greifswald vor Ort war, bereits Entwarnung gegeben: Man werde notfalls auch etwas länger machen und wenn nicht Termine für die kommende Woche vergeben.

