Groß Ernsthof

Endspurt bei den Bauarbeiten auf der L 262 zwischen Freest und Wolgast und auch auf der B 110 zwischen Mellenthin und Suckow. In wenigen Tagen werden beide Großbaustellen und die damit verbundenen erheblichen Umwege der Vergangenheit angehören.

Wie Michael Friedrich, Dezernatsleiter Kommunikation, Internet, Baustelleninformation im Landesamt für Straßenbau und Verkehr MV in Rostock mitteilt, würden die im Auftrag des Straßenbauamtes Neustrelitz agierenden Firmen alles daran setzen, möglichst zu den festgelegten Fristen fertig zu werden. „Auf der B 110 auf der Insel Usedom scheint dieser Plan aufzugehen. Nach jetzigem Stand der Dinge wird die Baustelle am Freitagabend beendet.“

Holper-Umleitungspiste hat ein Ende

Im Laufe des Sonnabends (13. November) soll die viel befahrene Bundesstraße dann wieder für den Verkehr komplett freigegeben werden. Wichtig sei, dass das Wetter nicht allzu regnerisch werde, damit auf alle Fälle die Markierungen aufgebracht werden können, erläuterte der Dezernatsleiter.

Das bedeutet für alle gestressten Fahrzeugführer, dass die Umleitungen über unfassbare Holperpisten ein Ende haben. Gleichzeitig dürften auch zahlreiche Radfahrer aufatmen, dass der enorme Fahrzeugverkehr auf der Strecke Dargen – Dewichow – Stolpe – Usedom ein Ende hat, denn die Strecke ist in offiziellen Karten nach wie vor als Fernradweg eingezeichnet. Der Stolper Bürgermeister Falko Beitz (SPD) hatte gefordert, die Strecke für den Radverkehr zu sperren. Denn gerade während der Bauarbeiten im Oktober war dort Stoßstange an Stoßstange zu erblicken, da sich wegen der Herbstferien noch Tausende Urlauber auf der Insel Usedom aufhielten. Doch Beitz fand kein Gehör. Nun, da die B 110 wieder normal zu befahren ist, dürfte sich die Forderung erst mal erledigt haben.

Arbeiten bei Wolgast dauern bis 17. November

Noch etwas Geduld brauchen die Kraftfahrer, die täglich von Wolgast aus Richtung Lubmin bzw. Richtung Greifswald über Groß Ernsthof und Wusterhusen bzw. über Groß Ernsthof und Freest unterwegs sind. Am Mittwoch wurde der Abschnitt zwischen dem Ortseingang Groß Ernsthof und der Umgehungsstraße Richtung B 111 mit einer neuen Fahrbahndecke versehen. Der soll am Donnerstag fertig werden. „Leider haben wir wegen zweier Schlechtwettertage, wo keine Arbeiten möglich waren, etwas Verzug“, erläutert Michael Friedrich. Obwohl die Straßenbauarbeiten sogar am vergangenen Sonnabend fortgeführt wurden – da war der Kurvenbereich L 262–K 22 dran – werden die Arbeiten auf der Landesstraße 262 nun voraussichtlich bis zum 17. November dauern.

Zu Beginn dieser Woche wurde zwischen Groß Ernsthof und der Bücklingskurve zunächst die alte Fahrbahndecke bzw. was davon noch übrig war, abgefräst. Quelle: Tilo Wallrodt

Bis dahin soll dann das letzte Stück der L 262 vom Bücklingsweg (Abzweig Richtung B 111) bis zum Ortseingangsschild Wolgast ebenfalls mit einer neuen Asphaltdecke versehen werden, vorausgesetzt, es kommt keine Schlechtwetterphase. Besucher des Wolgaster Hagebau- und Repo-Marktes müssen während der Bauarbeiten über den Tannenkampweg fahren. In den kommenden Jahren sollen dann die Bauarbeiten an der L 262 im Bereich der Stadt in der Greifswalder und Breiten Straße bis hin zur Einmündung in die B 111 samt des Kreuzungsbereiches Bau-/Wilhelmstraße weitergeführt werden.

Während der Bauarbeiten gab es keine größeren Probleme. Lediglich nach Fertigstellung des ersten Bauabschnittes vom Ortsausgang Freest bis zum Ortseingang Kröslin monierten zwei Anwohner, dass die neue Asphaltdecke lauter als die alte sei. Wie Dezernatsleiter Friedrich erklärte, handele es sich bei dem Asphalt um ein konventionelles Asphaltmischgut. Der Einbau dieses Asphaltbetons ist gängige Praxis. Auch für die anderen Teilabschnitte der Landesstraße wurde dieses Asphaltmischgut verwendet.

Von Cornelia Meerkatz