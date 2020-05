Greifswald

Das diesjährige Stadtradeln geht in den Endspurt: Ein erster Rekord konnte bereits aufgestellt werden. In diesem Jahr gingen 112 gemeldete Teams an den Start. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr waren es 70 Teams.

Bisher legten die 773 aktiven Radler in diesem Jahr knapp 97 000 Kilometer zurück. Rechnerisch wurden demnach 14 Tonnen CO2 gespart. Doch wird es auch einen neuen Streckenrekord geben? Der liegt bisher bei 198 875 Kilometer und wurde im Jahr 2018 von 882 Teilnehmern aufgestellt. „Erfahrungsgemäß tragen einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer die gefahrenen Strecken erst am Ende der Aktion ein. Auch jetzt gibt es noch über 200 Angemeldete ohne Eintrag. Die Chance ist also da“, sagt Michael Haufe von der Umweltabteilung der Stadtverwaltung.

Pokalübergabe findet am 8. Juni statt

In der Gesamtwertung der Teams gibt es aktuell einen Zweikampf der Seriensieger zwischen BS Eichenbrink mit dem HC Vorpommern Greifswald. Platz 3 belegt bisher das Team Greifswald for Future. In der Kategorie der meist gefahrenen Kilometer pro Kopf im Team führt das Team Verstappen vor Schöner Pedalieren. In beiden Kategorien gibt es auch in diesem Jahr wieder einen Pokal aus dem Atelier der Kunstwerkstätten Greifswald zu gewinnen. Das Stadtradeln endet am kommenden Donnerstag (21. Mai), die Pokalübergabe erfolgt am 8. Juni.

Wer jetzt noch am Stadtradeln teilnehmen möchte, kann sich auf Homepage www.stadtradeln.de anmelden und seine gefahrenen Kilometer beginnend mit dem 1. Mai eintragen.

