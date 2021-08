Wolgast

Viel Licht, Kunst, leckerer Kuchen, Bratwurst und ein Gläschen (alkoholfreier) Sekt erwartete am Donnerstagnachmittag die Gäste der feierlichen Eröffnung der neuen Geschäftsstelle der Energie Vorpommern im Wowi-Neubau in der Wolgaster Steinstraße. Großzügige helle Räume, separate Beratungsmöglichkeiten der Kunden und viel Platz für Veranstaltungen zeichnen das neue Domizil aus. Zahlreiche Bürger der Stadt, aber vor allem Vertreter von Firmen und Kommunen aus der Region, die Kunden bei der Energie Vorpommern sind, waren in die Wolgaster Innenstadt gekommen, um die neue Geschäftsstelle in Augenschein zu nehmen.

Der Geschäftsführer der Energie Vorpommern, Udo Arndt, lobte nicht nur die gute Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung und der Wolgaster Wohnungswirtschaft, sondern sprach auch davon, dass sich sein Unternehmen in der Pflicht sehe, der Stadt etwas zurückzugeben. „Wir sind ja nicht ohne Grund direkt in die Innenstadt gezogen, die in einigen Jahren nach Abschluss der jetzt laufenden Baumaßnahmen und der Sanierung der Kirchplatzschule wieder gut belebt sein wird. Wir wollen selbst dazu beitragen, dass die Stadt bunter und lebendiger wird. Deshalb sollen bei uns nicht nur Strom und Energie verkauft werden, sondern kleine Konzerte, Lesungen oder Ausstellungen stattfinden“, erklärte Udo Arndt.

Mit der Keramikerin Heidemarie Pukowski aus Hanshagen und Anna Kruschewska aus Benz, die köstliche Eigenkreationen von Marmelade, Säften und Brotaufstrichen herstellt, konnten bereits die ersten Produkte jenseits der Energieschiene gezeigt und zum Verkauf angeboten werden. „Meine Mitarbeiter haben schon viele weitere gute Ideen, was in unseren großzügigen Räumen möglich sein soll“, so Arndt. Auf alle Fälle werde die Energie Vorpommern auch ihrem Namen gerecht und für viele Licht in der Innenstadt sorgen. Spätestens in der Vorweihnachtszeit soll es rund um die neue Geschäftsstelle nur so strahlen.

Von Cornelia Meerkatz