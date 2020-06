Energie der Zukunft: Greifswalder Leibniz-Institut mischt bei Wasserstoff-Forschung mit

Greifswald

Wasserstoff ist als Energieträger der Zukunft in aller Munde. Die Bundesregierung startete erst im Juni mit der Nationalen Wasserstoffstrategie ein milliardenschweres Förderprogramm. Das Greifswalder Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie (INP) mischt nun beim Megatrend der Wasserstoffforschung kräftig mit. Unter der Leitung des INP startete ein Gemeinschaftsprojekt mit zwei weiteren Forschungsinstituten sowie einem projektbegleitenden Ausschuss mit rund 20 Industriepartnern.

Gemeinsam untersuchen sie, wie Stähle für Rohrleitungen, Tanks und Armaturen mit einem Barriereschutz versehen können, damit sie nicht der Wasserstoffversprödung unterliegen. „Die Wasserstofftechnologie ist umweltfreundlich, wenn sie auf grünem Wasserstoff basiert. Sie wird sich aber nur dann durchsetzen, wenn sie auch kostengünstig verfügbar ist“, sagt Projektleiterin Angela Kruth vom INP.

Hochlegierte Stähle sind teuer

Bislang werden für die Wasserstoff-Infrastruktur wie Tanks, Leitungen und Armaturen hochlegierte Stähle, kohlenstoff- und polymerbasierte Stoffe verwendet. Diese Materialien seien jedoch sehr kostspielig oder durchlässig und deswegen mit hohen Verlustraten verbunden. Um die Wasserstofftechnologie wirtschaftlich zu machen, sollen nun kostengünstige Werkstoffe wie ferristischer Stahl oder Duplexstähle getestet werden, so die Greifswalder Materialforscherin, die zugleich als Sprecherin des Campfire-Bündnisses der Region Nord-Ost fungiert. „Wir wollen prüfen, inwieweit diese Stähle mit Plasmen beschichtet werden können, um porenfreie Oberflächen zu erzeugen, die nicht dem Phänomen der Wasserstoffversprödung unterliegen.“

Was ist Wasserstoffversprödung? „Metalle ändern ihre Festigkeit, wenn die Wasserstoffmoleküle beim Kontakt mit den Metallen in Wasserstoffionen dissoziieren. Diese dringen in die Kristallstruktur des Metalls ein und führen zu einer Materialermüdung“, erklärt die Chemikerin. In der Folge kommt es zu Rissbildungen. Damit dieses Phänomen nicht auftritt, werden derzeit noch teure hochveredelte Stähle eingesetzt.

Kostengünstige Verfahren entwickeln

Mit einem Kick-off-Treffen per Videoschalte starteten die Partner am Donnerstag das Projekt. In den kommenden zwei Jahren werden die Greifswalder Forscher zusammen mit dem Max-Planck-Institut für Eisenprüfung (MPIE) in Düsseldorf und dem Helmholtz-Zentrum Geesthacht (HZG) erproben, wie kostengünstigere Stähle wasserstoffresistent gemacht werden können . „Wir wollen preiswerte Beschichtungsverfahren entwickeln, die sich später auch im industriellen Einsatz als praxistauglich erweisen“, so Kruth.

Wasserstoff – ein Hoffnungsträger Wasserstoff gilt als ein Schlüsselbaustein der Energiewende, weil erneuerbare Energien wie aus Windkraftanlagen als grüner Wasserstoff gespeichert werden können. „Ohne ausreichend hohe Bepreisung von Kohlendioxid-Emissionen ist allerdings grüner Wasserstoff im Vergleich zu Wasserstoff aus fossilen Energieträgern bei Weitem nicht konkurrenzfähig“, sagt Kruth, Sprecherin des Campfire-Bündnisses Nord-Ost. „Soll sich grüner Wasserstoff als Energieträger für eine emissionsfreie Zukunft zeitnah durchsetzen, müssen kostengünstigere Erzeugungsmethoden für Wasserstoff mit Hilfe erneuerbarer Energie sowie wirtschaftliche Anlagen für sogenannte Power-to-X-Prozesse zur Umsetzung in leicht speicher- und transportierbare grüne Kraftstoffe (E-Fuels) wie Ammoniak oder biogenem Methanol entwickelt werden.“ Mit grünem Wasserstoff oder dem daraus erzeugten Ammoniak und Methanol könnten dann Brennstoffzellen und Gasmotoren betrieben werden, um Verkehr und Energieversorgung klimafreundlicher zu machen.

Das INP entwickelt dabei vakuum- und atmosphärendruckbasierte Plasmaverfahren zur Behandlung der Oberflächen verschiedener Stähle entsprechend den künftigen Einsatzbedingungen – und die sind sehr unterschiedlich: So müssen die Tanks bei der Druckspeicherung von gasförmigem Wasserstoff hohen Drücken von 600 bis 900 Bar standhalten können, um eine hohe Energiedichte von Wasserstoff zu realisieren, erläutert Kruth. Für die Speicherung von Wasserstoff in Metallhydrid-Pellets, die am HZG entwickelt werden, gelten dagegen weitaus mildere Anforderungen.

Kooperation mit anderen Forschern

Mit Metallhydriden könnten in gleich großen Behältern bedeutend mehr Wasserstoffmoleküle gespeichert werden als bei der konventionellen Druck- beziehungsweise Flüssiggasspeicherung, so die Forscherin. „Beim Einsatz von Metallhydriden in wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen müssen die Tankmaterialien hingegen sehr dünne Wandstärken haben, um Gewicht zu sparen.“

Die in Greifswald behandelten Stahlwerkstoffe untersuchen Wissenschaftler im MPIE mit modernen Strukturanalysen wie der Elektronenmikroskopie auf Versprödungsprozesse. Am Helmholtz-Zentrum für Material- und Küstenforschung unterziehen anschließend Forscher die Materialien unter den Bedingungen einer Wasserstoffspeicherung einem Stresstest. Die Arbeiten sind stark an der Praxis orientiert: Dafür sorgt der projektbegleitende Ausschuss mit Industriepartnern wie Beschichter, Stahlhersteller, Produzenten von Tanks und Rohrleitungen und der Automobilbranche.

750 000 Euro gibt es vom Bund

Das Bundeswirtschaftsministerium fördert das Projekt mit 750 000 Euro aus dem Fonds für Industrielle Gemeinschaftsforschung. In einem Folgeprojekt sollen dann die Beschichtungstechnologien für konkrete, reale Bauteile für die Wasserstoffinfrastruktur und für Power-to-X-Anlagen für die Erzeugung von grünem Wasserstoff wie Ammoniak optimiert werden, so die Greifswalder Projektleiterin.

Von Martina Rathke