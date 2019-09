Vorhalle für Portal der Greifswalder Annenkapelle vermutet

Greifswald

Die Annenkapelle ist Schatzarchitektur, eine kleinere Ausgabe der St. Chapelle in Paris, des Aufbewahrungsortes der Dornenkrone Christi. Viel Rühmendes ist schon über das gotische Kleinod an der Südwand der Marienkirche gesagt worden. Ungewöhnlich und äußerst selten sind die zwei Apsiden im Innern. Das Mauerwerk wurde bereits bei der großen Sanierungsmaßnahme überarbeitet, die Blenden frisch geweißt.

Ein himmelwärts strebender Raum

Jetzt bekommt das im zweiten Viertel des 14. Jahrhunderts errichtete gotische Kleinod im Inneren ein neues Gesicht. Die gotischen Fenster wurden vollständig geöffnet. Ein heller, freundlicher himmelwärts strebender Raum lädt künftig zu Gottesdiensten, Konzerten und Zusammenkünften ein. Ein Fenster mit den Wappen von Hansestädten ist eine neue Sehenswürdigkeit.

Künftige Besucher werden nicht mehr durch einen Seiteneingang über einen kleinen Vorraum in die Annenkapelle gelangen. Das historische Portal zum Kirchplatz wird wieder geöffnet. Über dem neuen Portal wird ein zum Thema Wasser gestaltetes Fenster eingebaut. Dazu hatte die Gemeinde einen internationalen Künstlerwettbewerb ausgelobt. Das Fenster wird Hanse, Wasser und Kirche verbinden.

Fußboden wird tiefer als zunächst geplant abgesenkt

Hier soll der Pfeiler für den Emporenzugang gestanden haben Quelle: eob

Aktuell ist das ins Innere führende Portal vollständig sichtbar. „Der Kirchengemeinderat hat sich entschlossen, den Fußboden fast bis auf das ursprüngliche Niveau abzusenken“, informiert Pastorin Ulrike Streckenbach. Diese Investition koste 40 000 Euro, werde aber die Schönheit der Kapelle weiter verstärken. Spenden seien sehr willkommen.

Das innere Portal der Annenkapelle wurde vollständig freigelegt, Fundamente sind sichtbar Quelle: eob

„Wir haben Hinweise auf eine Vorhalle gefunden, wie es sie zum Beispiel vor dem Jungfrauenportal des Magdeburger Doms gibt“, berichtet die Pastorin über eine aufsehenerregende Entdeckung. Die Hinweise sind Steine, die am Fuß des freigelegten Portals zu sehen sind und als Fundament gedeutet werden können. Man kann auch die gewaltigen Findlinge des Fundaments der Kirche sowie zwei Platten als Auflagen für Pfeiler erkennen. Das Vorhallenfundament liegt tiefer. Ob es wirklich eine Vorhalle gab, da ist sich Ulf Kirmis nicht sicher. Der für die Bauarbeiten zuständige Architekt möchte mehr von dieser Steinlage sehen.

Ein Baldachin über dem Portal?

Bauhistoriker André Lutze kann sich vorstellen, dass es so etwas wie einen Baldachin über dem Eingang zur Kirche gab, der an eisernen Haken befestigt war. Solche Haken gibt es über dem Nordportal von St. Marien und am Ostportal des Doms.

Die beiden Platten ordnet André Lutze den Aufbauten für den Zugang zu einer Empore im Inneren der Kirche über dem Portal zu. „Nach den Zerstörungen in den Napoleonischen Kriegen Anfang des 19. Jahrhunderts erfolgte eine Neugestaltung“, erläutert er. Ziemlich brutal und ohne auf das Portal Rücksicht zu nehmen, wurde ein großes Loch in die Mauer geschlagen, die gewonnenen Steine anderweitig wiederverwendet. Als in den 1950er Jahren die Annenkapelle zur Winterkirche umgestaltet wurde, erfolgte eine Rekonstruktion des Portals mit Formsteinen aus Beton. Die Grabplatten mit den Krönchen, die jetzt im Fußboden zu sehen sind, wurden wahrscheinlich bei der Neugestaltung nach 1815 verlegt.

Keine Hinweise auf Grüfte und Altäre

Betonformstein (links) der DDR für das Portal der Annenkapelle Quelle: eob

Der Greifswald-Historiker Theodor Pyl publizierte 1885 eine Zeichnung mit Gräbern in der Annenkapelle. Danach erfolgten Umgestaltungen, auch des Fußbodens. „Ich bin überrascht, dass keine Grüfte und keine Fundamente eines Altars gefunden wurden“, sagt Lutze. In den Apsiden könnte man Aufbewahrungsorte von Reliquien oder Altären vermuten. Am Ende des Mittelalters ließen die Bergen- und Schonenfahrer, einflussreiche Vereinigungen von Hansekaufleuten, durch einen Vikar Messen in der Annenkapelle lesen. Schwer vorstellbar, dass es keine festen Altäre gab.

Bauhistoriker vermutet Namenswechsel der Kapellen

André Lutze hält es für wahrscheinlich, dass die heutige Annenkapelle zunächst nicht Annenkapelle hieß. „Es ist doch ungewöhnlich, dass ein so bedeutendes Bauwerk erst 160 Jahre nach der Errichtung erwähnt wird“, argumentiert er. Lutze nimmt an, dass als Annenkapelle ursprünglich die kleine Kapelle, der jetzige Vorraum, bezeichnet wurde. Diese sei, nicht zuletzt aus statischen Gründen, zwischen Turmseitenhalle und die große Kapelle „gequetscht“ worden, erläutert er am Mauerwerk und im Dach. Der bauhistorische Befund weist auf eine Entstehungszeit etwa 1480/1500 hin, das passe zur Ersterwähnung 1492. Der Kult der Anna, der Mutter der Gottesmutter Maria, war damals sehr populär. Später sei der Name auf die große Kapelle übertragen worden, vermutet Lutze.

Die Annenkapelle kann am Tag des offenen Denkmals am 8. September besichtigt werden

Von Eckhard Oberdörfer