Der Förderverein will das Geld durch eine Spendenaktion zusammen bekommen. Das Ziel sind 15 000 Euro. Diese Summe wird dann durch die Sparkasse Vorpommern und die Sparkassenstiftung verdreifacht.

Entkernung der Greif geht voran: Jetzt sollen neue Segel her

Entkernung der Greif geht voran: Jetzt sollen neue Segel her

Kostenlos bis 10:00 Uhr Entkernung der Greif geht voran: Jetzt sollen neue Segel her