Entlastung für Arztpraxen: So funktionieren die Fieberzentren in MV

Rostock

Husten? Fieber? Grippesymptome? Damit sollte man derzeit nicht zum Hausarzt gehen – schließlich könnte es Corona sein. Betroffene in MV können sich aber in sogenannten Fieberzentren ambulant untersuchen und behandeln lassen. Zwei gibt es landesweit bereits, ein drittes wird nun eröffnet.

„Ziel ist es, die Arztpraxen zu entlasten, sie für andere Patienten freizuhalten und das Personal zu schützen. Wir halten die entsprechende Schutzausrüstung vor“, erklärt Horst-Erich Rapraeger, Geschäftsführer der Ärztegemeinschaft Haffnet im Landkreis Vorpommern-Greifswald.

Anzeige

In Zusammenarbeit mit der Ameos-Klinik in Ueckermünde hat Haffnet bereits am 23. März eine Fieberambulanz eröffnet. „Personen, bei denen keine Ferndiagnose via Telefon ausreicht, können sich bei uns montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr untersuchen lassen“, berichtet Rapraeger. Wichtig sei allerdings die telefonische Anmeldung (039771 4100). Bis dato habe die Ambulanz – unter anderem auf Empfehlung der Hausärzte – rund 80 Patienten betreut.

Schwester Kerstin (l.) und Dr. Anna-Marta Klimiuk sind Teil des Fieberambulanz-Teams in Ueckermünde. Die richtige Schutzkleidung ist bei der Arbeit in den Fieberzentren unerlässlich. Quelle: Haffnet/Ameos

Fieberzentrum Greifswald in Startlöchern

Als weitere Anlaufstelle wird am 9. April das Fieberzentrum in Greifswald eröffnet – eine Kooperation des Gesundheitsministeriums, des Landkreises und der Universitätsmedizin. „Sowohl Patienten mit Corona-Symptomatik als auch bereits positiv Getestete, die nicht stationär aufgenommen werden müssen, aber dennoch Probleme haben, können sich bei uns untersuchen lassen“, so Christian Becker, Sprecher der Greifswalder Unimedizin. Dafür steht ausgebildetes Personal in voller Schutzmontur bereit.

Eine telefonische Anmeldung (03834 864890) ist auch hier dringend erforderlich, um möglichst den Kontakt zu anderen Patienten zu vermeiden. „Der Wartebereich, in dem die Stühle in mindestens drei Metern Abstand stehen, ist streng vom Behandlungsbereich abgetrennt“, betont er.

Auf Corona getestet wird in den Fieberzentren allerdings nicht: Erhärtet sich bei einem Patienten der Verdacht auf eine Infektion mit dem Covid-19-Virus, wird er an ein Abstrichzentrum verwiesen. An beiden Fieberambulanz-Standorten des Landkreises Vorpommern-Greifswald kann bei Bedarf an zwei Tagen pro Woche in den mobilen Abstrichzentren des Kreises auf Corona getestet werden, wie Kreissprecher Achim Froitzheim informiert.

Arzt entscheidet über weitere Behandlung

Das sieht in der Universitätsklinik Rostock anders aus. Hier wurde bereits am 11. Februar im kombinierten Abstrich- und Fieberzentrum die Arbeit aufgenommen. Montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr sowie samstags und sonntags von 9 bis 13 Uhr können Patienten in einem vom Klinikbetrieb abgesonderten Bereich behandelt werden. Bei Symptomen wie Fieber, Husten oder Halsschmerzen entscheidet dann – wie auch in den anderen Fieberambulanzen – ein Arzt über das weitere Vorgehen, etwa ob ein Corona-Test oder gar eine stationäre Aufnahme nötig sind.

Ein weiteres Zentrum dieser Art ist laut Haidrun Pergande, Sprecherin des Kreises Mecklenburgische Seenplatte, in Neubrandenburg im Aufbau. „Die Initiative kommt vom Gesundheitsministerium MV. Koordiniert wird das Projekt vom Gesundheitsamt unseres Kreises“, teilt sie mit. Wann die Fieberambulanz eröffnen wird, sei allerdings noch nicht klar.

Ähnliches berichtet auch Kathrin Hoffmann, Mitarbeiterin der Stadt Schwerin: „Das Ministerium hat uns gebeten, mögliche Standorte für ein Fieberzentrum zu nennen. Das haben wir getan. Wie es nun weitergeht, ist noch offen.“

Lesen Sie auch:

Von Maria Baumgärtel