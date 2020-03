Greifswald

Das Tauziehen um das seit Jahren geplante Parkhaus auf dem Nexöplatz geht weiter. Nachdem sich der Aufsichtsrat der Greifswalder Parkraumbewirtschaftungsgesellschaft (GPG) im Februar mehrheitlich gegen weitere Planungen sperrte und auch die Bürgerschaft in einer eigens dazu einberufenen Sondersitzung am 5. März zauderte, soll jetzt in einem schriftlichen Umlaufverfahren eine Entscheidung gefällt werden.

Wegen der Corona-Krise sind keine Zusammenkünfte möglich. „Alle sieben Aufsichtsräte haben sich am Verfahren beteiligt. Es gab keine grundsätzliche Ablehnung zum Umlaufverfahren“, sagt dessen Initiator und Projektbefürworter, der Aufsichtsratsvorsitzende Axel Hochschild ( CDU).

Die eigentliche Abstimmung zum Parkhaus, das 530 statt der jetzt ebenerdigen 190 Stellflächen haben soll, befinde sich gegenwärtig in der Vorbereitung. Wenn es keine weiteren Verzögerungen durch einzelne Aufsichtsräte gebe, rechne er mit einem Ergebnis in etwa drei Wochen.

Pläne reichen bis ins Jahr 2012

Zur Erinnerung: Von den Plänen eines Parkhauses auf dem Nexöplatz war erstmals 2012 die Rede, nachdem Ideen für ein Parkhaus an der Schützenstraße beerdigt wurden. Doch obwohl Anwohner, Unternehmer und Pendler vehement mehr Stellplätze nahe der Innenstadt fordern, tut sich die Kommunalpolitik damit schwer.

Das linksgrüne Mehrheitsbündnis in der Bürgerschaft sieht noch immer Klärungsbedarf, möchte das Parkraumbewirtschaftungskonzept am liebsten erst überarbeitet wissen, bevor Nägel mit Köpfen gemacht werden. Das, so GPG-Geschäftsführer Detlef Borchert, würde das Projekt um Monate zurückwerfen. In der ganzen Diskussion werde vergessen, „worum es im Moment geht: Wir wollen die Planung voranbringen.“ Abstriche seien immer noch möglich.

Das befürworten auch die Leser der OSTSEE-ZEITUNG: In einer zwar nicht repräsentativen, aufgrund der Resonanz dennoch sehr aussagekräftigen Online-Umfrage sprechen sich 78,5 Prozent der 796 Teilnehmer für den Bau eines Parkhauses in Greifswald aus. Demnach beantworteten 625 Personen die Frage: „Braucht Greifswald ein Parkhaus auf dem Nexöplatz?“ mit einem Ja. 166 Menschen, das sind 20,9 Prozent der Teilnehmer, meinen: „Nein.“ Fünf OZ-Leser (0,6 Prozent) antworteten mit „Ich weiß nicht“.

Grüne bevorzugen Dezentralisierung

Grünen-Fraktionschef Alexander Krüger stellt klar, dass es seiner Partei nicht um eine Verhinderung des Parkhauses gehe. Doch „aus unserer Sicht ist ein Bau in Etappen sinnvoll“, sagt er. Das sieht Borchert kritisch: „Das Bilden von Bauabschnitten wäre bei der vergleichsweisen geringen Anzahl von Stellplätzen technologisch und finanziell unwirtschaftlich und später sehr wahrscheinlich mit zusätzlichen Sperrungen des Parkhauses verbunden.“

Kostenreduzierungen seien möglich, räumt er ein, etwa mit dem Wegfall eines Kiosks mit WC, der Fahrrad-Abstellanlage oder des wegen der Fotovoltaik kostenintensiven Dachs. Doch ihm gehe es um ein Qualitätsparkhaus. Laut seinen Wirtschaftlichkeitsberechnungen sei die GPG dazu sehr wohl in der Lage.

Daran zweifeln offenbar einige Politiker aus dem linksgrünen Spektrum. Ohne aus dem Nähkästchen zu plaudern, erklärt Krüger, dass es um ein wirtschaftliches Agieren gehe: „Die GPG muss handlungsfähig bleiben und für zukünftige Maßnahmen Geld zur Verfügung haben.“ Zudem bevorzuge man „grundsätzlich eine Dezentralisierung von Pendler*innenparkraum.“

Mehr zum Thema:

Von Petra Hase