Greifswald

Wer über Bioökonomie Bescheid weiß, bitte einmal Hand hoch! So wenige? Keine Sorge, damit sind Sie nicht allein. Das Thema „ Bioökonomie“ ist ziemlich sperrig und umfangreich, dabei verbergen sich hinter dem Begriff unendlich viele Chancen und Möglichkeiten für die Wirtschaft der Region. Schließlich geht es um nichts geringeres als das Verarbeiten biobasierter – und somit nachwachsender – Stoffe oder die Verwendung biobasierte Methoden.

Dass dieses Thema viel mehr Beachtung finden muss, dachte sich auch das Podcast-Team der Uni bei der Entwicklung ihres neuesten Projekts und zerlegt das Thema im Podcast „Faktensammler – Der Bioökonomie-Podcast“ in mundgerechte Häppchen. Ging es in den ersten Folgen um die Definition und Bedeutung, haben die Podcast-Macher für die aktuelle Folge, die am Freitag erscheint, die Arbeit der Greifswalder Enzymicals AG unter die Lupe genommen.

Die tägliche Begegnung mit den Molekülen

Das Greifswalder Unternehmen widmet sich seit 2009 der Entwicklung von Enzymen. Enzyme – was war das nochmal? Zuletzt haben die meisten vermutlich im Chemieunterricht davon gehört. Dabei begegnen uns Enzyme täglich, sind ständig um uns. „Alles, was in der Natur passiert, ist Chemie“, bekräftigt Dr. Ulf Menyes, Vorstand von Enzymicals. So kommen die lebenswichtigen Eiweißmoleküle in allen Lebewesen vor. Das für die Käseherstellung notwendige Lab gehört zu den bekanntesten Enzymen.

Andere kommen in Wasch- und Reinigungsmitteln zur Zersetzung von Fett- und Blutflecken zum Einsatz, bei der Umwandlung von Stärke in Zucker, beim Recycling von Papier oder in Biokraftstoffen und Medikamenten.

Enzyme für die Industrie

Das Verstehen der Wirkungsweise unterschiedlichster Enzyme und deren Gewinnung soll dann im besten Falle den Einsatz chemischer Stoffe reduzieren. Daran arbeiten die Wissenschaftler und geben die gewonnenen Produkte in die Industrie. Wie ihre Kunden diese jedoch letztendlich einsetzen und in welchen Produkten, bleibt Enzymicals meist verborgen. Das Unternehmen sieht sich hier als Brücke zwischen Universität und Industrie.

„Das Endprodukt des Kunden ist uns nicht bekannt. Wir geben der Industrie die Werkzeuge in die Hand, etwas umzustellen. Die Wirtschaft ein Stück nachhaltiger zu machen, ist unsere Motivation“, sagt Unternehmensgründer Uwe Bornscheuer, Professor der Biochemie an der Universität Greifswald.

Von der Grundlagenforschung in die Anwendung

Auch wenn immer mehr Unternehmen bereit sind, nachhaltiger zu produzieren, braucht die Entwicklung solcher Prozesse Zeit. Dabei klingen die laufenden Forschungsprojekte fantastisch: Autoreifen aus Kautschuk vom kaukasischen Löwenzahn, der in der Region angebaut werden könnte. Enzyme, die Plastik abbauen und recyceln. „Wir reden hier aber von Dimensionen, die wir erst in 20, 50 oder 100 Jahren erreichen. Aber wenn wir jetzt nicht damit anfangen, werden wir es nicht erreichen. Und Greifswald ist ganz dicht dran an der Entwicklung“, sagt Ulf Menyes. „Dabei wird man die Chemie nicht ganz ablösen können und das wollen wir auch gar nicht. Sie hat ja auch gute Dinge hervorgebracht.“

Bioökonomie im Podcast: Freitag neue Folge Der Faktensammler – Bioökonomie-Podcast möchte im Rahmen des Wissenschaftsjahres wissenschaftliche Fakten und Zusammenhänge rund um das Thema Bioökonomie einfach erklärt an seine Hörer bringen. Die Auftaktfolge „Was ist Bioökonomie?“ ist bereits erschienen und über die Social-Medial-Kanäle der Universität Greifswald abrufbar. In monatlichen Abständen folgen weitere Ausgaben. Die aktuelle Folge über Enzyme wird ab Freitag auf https://podcast.uni-greifswald.de zu hören sein, sowie auf allen gängigen Podcast-Portalen wie iTunes.

Anwendungsmöglichkeiten für Enzyme sind endlos

Die Anwendungs- und Einsatzgebiete von Enzymen scheinen endlos, jedes Enzym hat eigene Fähigkeiten und Eigenschaften. So arbeiten die Greifswalder derzeit unter anderem daran, Enzyme zu finden, die pflanzliche und tierische Fette spalten können. „Schwierige Enzyme stellen für mich kein Problem dar, sondern eine Herausforderung“, sagt Bornscheuer. „Seit zehn Jahren versuchen wir zu verstehen, wie sich die Enzyme spezialisiert haben.“

Die Bedeutung der Bioökonomie in der Industrie wächst stetig. „Die meisten werden davon nichts merken, da der Kunde nicht weiß, wie das Produkt hergestellt wird und wo die Technologie herkommt“, sagt der Unternehmensgründer. In welches Waschmittel eines Herstellers nun also beispielsweise ein Enzym, das die Fasern beim Waschen glättet, seinen Weg gefunden hat, kann auch von ihm nur erahnt werden.

Vom Start-up zum weltweit anerkannten Unternehmen

Für Uwe Bornscheuer, der sich als Professor der Biochemie auch in der Lehre mit der Erforschung von Enzymen beschäftigt, lag irgendwann die Gründung eines Start-up-Unternehmens nahe. „Die Uni beschäftigt sich mit der Grundlagenforschung, Enzymicals entwickelt dies weiter“, erklärt Bornscheuer. „Oft ergeben sich dann auch gemeinsame Projekte und Lizenzvereinbarungen.“ Außerdem sollte qualifizierten jungen Doktoranden aus universitären Gruppen eine Chance gegeben werden, in der Hansestadt zu bleiben.

„Heute sind weltweit nur wenige Unternehmen mit dieser Ausrichtung aktiv. Wir wollen Gutes und Neues entwickeln, das auch gebraucht wird“, sagt Ulf Menyes.

Von Wenke Büssow-Krämer