Erdmännchen-Dame im Greifswalder Tierpark hat drei neue Verehrer 

Greifswald

Endlich rappelt es wieder mehr im Erdmännchen-Gehege des Greifswalder Tierparks: Nachdem zuletzt nur noch drei Tiere über waren und die beiden Männchen eingeschläfert werden mussten, darf sich das verbliebene Weibchen nun über drei neue Verehrer freuen.

Die Männchen wurden in der vergangenen Woche aus dem Tierpark Grimmen geholt, erklärt Cheftierpfleger Frank Tetzlaff. „Zwei davon sind erst dieses Jahr geboren, das andere Männchen 2020.“ Die Zusammengewöhnung habe für Erdmännchen-Verhältnisse sehr gut geklappt, so Tetzlaff weiter. „Sie haben sich erst in einer Kiste am Gitter kennengelernt. Dann haben wir das Weibchen zu den Jungen gelassen. Sie hat sich dann auch gleich um sie gekümmert.“

Tiere können das ganze Jahr über werfen

Das Weibchen ist sechs Jahre alt. Der Tierpark hofft darauf, dass es bald Nachwuchs im Gehege geben wird. Die Jungen sind bereits jetzt geschlechtsreif. Doch fortpflanzen wird sich die Dame vermutlich mit dem ältesten Männchen. Denn die Tiere leben nach einer Rangordnung. Zwei bis dreimal pro Jahr können die Erdmännchen Junge bekommen. „Eine zeitliche Regelung gibt es nicht. Sie können auch im tiefsten Winter werfen“, erklärt Tetzlaff. Die Schwangerschaft beträgt im Schnitt 77 Tage. Ein Wurf umfasst etwa zwei bis vier Junge. Bis zu dreimal im Jahr können Erdmännchen werfen.

Nachwuchs bei den Erdmännchen wäre für den Greifswalder Tierpark eine kleine Sensation. Denn den gab es bereits seit einigen Jahren nicht mehr. Erfolgversprechend sah es im Mai vergangenen Jahres aus. Dort wurde ein zehn Jahre alte Weibchen schwanger. Zunächst sah alles gut aus. Doch dann verschlechterte sich ihr Zustand: Bei der Notoperation stellte sich heraus, dass sich die Gebärmutter des Weibchens verdreht hatte. Dadurch war die Blutzufuhr gestoppt. Trotz Operation und medikamentöser Behandlung verstarben das Tier und der Fötus wenig später.

Für die neuen Mitbewohner im Erdmännchen-Gehege können die Greifswalder eine Patenschaft übernehmen. Diese geht ab 50 Euro im Jahr los. Dafür gibt’s eine Patenurkunde und eine Einladung zum Patentag. Ab einem Betrag von 150,00 Euro gibt es zudem eine Jahreskarte für den Tierpark.

Von Christin Lachmann