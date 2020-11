Vorpommern

Bei Reinkenhagen, dem „ Kuwait des Nordens“ der DDR-Zeit wird kein Öl mehr gefördert. Aber bei dem letzten erschlossenen Vorkommen im Arbeiter und Bauernstaat ist das anders. Seit 1990 wird an zwei Stellen aus einer Tiefe von 2.200 Metern Öl gefördert. Außer hier ist das in Vorpommern nur noch bei Lütow auf Usedom gefördert, und das schon seit Anfang der 1960er Jahre.

Ausweitung der Förderung getestet

Wer Glück hat, kann nahe der Bundesstraße bei Mesekenhagen noch den „Pferdekopf“ nicken sehen. Nur an wenigen Stunden in der Woche wird hier noch Öl mit der schon etwas altertümlichen Anlage aus DDR-Zeiten gefördert. Das soll sich ändern, trotz des Ölpreisverfalls. „Bei bestehenden Förderanlagen lohnt sich das“, sagt Hanna Jansky. Sie ist Sprecherin des Eigentümers, der in Lingen ansässigen Firma Neptune Energy.

Anzeige

Diese will die Anlage modernisieren und testen, ob sich das auch lohnt. „Das könnte noch in diesem Jahr erfolgen“, so Jansky. Im Fachjargon handelt es sich um die Förderstelle Mesekenhagen I.

Der „Pferdekopf“ bei Mesekenhagen ist derzeit selten in Betrieb Quelle: Eckhard Oberdörfer

Mesekenhagen II, am Apfelweg nahe der Kreisstraße 2 nach Karrendorf, läuft bereits seit Juni kontinuierlich und soll nun weiter modernisiert werden. Zuvor wurde nur an vier Tagen in der Woche 16 Stunden gefördert. Die neuen Lagerbehälter mit einem Fassungsvermögen von 100 Kubikmetern stehen schon auf dem Gelände. Die alten sind inzwischen drei Jahrzehnte alt. Sie stehen auf einer Wanne, die im Fall einer Havarie einer das schwarze Gold auffängt, sie sind aber noch nicht doppelwandig.

In Mesekenhagen II wird das Dreieinhalbfache gefördert

„Durch den kontinuierlichen Betrieb wurde die Produktion in mehreren Schritten von etwa 40 Tonnen pro Woche auf durchschnittlich 140 Tonnen erhöht. Mit bislang geförderten 4.900 Tonnen wurde 2020 bereits fast die doppelte Menge im Vergleich zu 2019 erhöht.

„Wir arbeiten weiter an der Modernisierung des Prozesses, so an der Teilmodernisierung und der Erweiterung der Messtechnik.“ Jetzt ist noch die Genehmigung des zugehörigen Teilbetriebsplans durch die Genehmigungsbehörde, das Bergamt Stralsund, nötig. In dem Verfahren wird die Gemeinde Mesekenhagen beteiligt.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach.

Gemeinde sieht Ölförderung kritisch

Die Gemeindevertretung hat auf ihrer letzten Sitzung noch keine Stellungnahme abgegeben. Man war sich einig, dass Fragen der Gemeinde bisher nicht oder unzureichend beantwortet wurden. Zum Beispiel, ob die Löschwasserbereitstellung gewährleistet ist, wie viele Lkw künftig fahren, ob wirklich durch den Ort gefahren werden muss oder die K 2 genutzt werden könnte. Auch rieche es zeitweise.

„Wir können auch nicht verstehen, dass das austretende Gas nicht zur Energiegewinnung genutzt wird“, sagt Bürgermeister Gerd-Christoph Seidlein. Die Gemeinde habe nur die Last der Förderanlage, aber nichts davon. Er zeigt regelmäßig Geruchsbelästigen an. „Diese Beschwerden lassen sich überprüfen“, sagt Renate Gundlach, die Sprecherin des Energieministeriums. Man benötige konkrete Angaben über Ort und Zeiträume.

Seit 30 Jahren fließt Öl ohne Pumpe

„Wir werden alle Fragen beantworten“, sagt der zuständige Dezernent im Bergamt, Bergrat Alexander Kattner. Die Förderung erfolge nach hohen Sicherheits- und Umweltstandards, erläutert er gemeinsam mit dem Chef des Bergamtes, dem Leitenden Bergdirektor Thomas Triller, in Mesekenhagen.

Ein Separator soll bei den höheren Fördermengen das dann in höherer Konzentration auftretende Wasser vom Öl trennen. Laut Jansky ist die Wassermenge gering. Noch immer sei der Druck in der Lagerstätte so hoch, dass das schwarze Gold ohne Pumpen läuft. Es gebe auch einen Löschwasserbrunnen direkt an der Anlage. Vom Geruch war beim Besuch nichts zu merken, das einzige Geräusch ist auf die Gasverbrennung zurückzuführen. Eine Flamme ist nicht zu sehen. „Das Gas wird bei hohen Temperaturen verbrannt“, erklärt Kattner.

Lesen Sie auch

Gasverbrennung nicht wirtschaftlich

Bei den erforderlichen Messungen habe es bisher keine Grenzwertüberschreitungen gegeben. Eine Nutzung des zu knapp 80 Prozent aus kohlenwassererstoffen bestehenden Gases würde auch der Dezernent begrüßen. „Aber das ist nicht wirtschaftlich. Das Bergamt rechnet mit künftig maximal zwei Lkw-Fahrten infolge der höheren Förderung. Die geringe Menge anfallenden Wassers wird nach Lütow transportiert.

Förderanlage auf Usedom verbessert

Bei Mesekenhagen lasse sich sicher noch mehr Öl fördern“, schätzt Thomas Triller ein. Aber weitere Bohrungen lohnten sich gegenwärtig nicht. Auch das Ende der Förderung im Bereich Reinkenhagen sei zu früh erfolgt. 2012 begann ein deutsch-kanadiches Unternehmen mit Erkundungen, stellte diese aber 2015 ein.

Lesen Sie auch: Insel Usedom: Darum wartet Neptune Energy das Erdölbohrloch bei Lütow

Für Lütow hat Neptune Energy keine konkreten Pläne für die nächste Zukunft. „Wir haben im Oktober dort Arbeiten durchgeführt“, berichtet Hanna Jansky. „Hier wurde zuletzt nur wenige Tage im Monat Öl gefördert. 2019 waren es 2540 Tonnen.“ Aktuell haben Speziaisten unter Tage an der Förderetechnik gearbeitet, um kontinuierlicher arbeiten zu können. Ob das funktioniert, sei noch nicht klar.

Central European Petroleum GmbH (CEP) war vor einigen Jahren auf Erdölsuche auf der Insel Usedom in Lütow. Die Bohranlage der deutsch-kanadischen Firma CEP in Lütow im April 2013. Quelle: Tilo Wallrodt

Von Eckhard Oberdörfer