Erhält Greifswald künftig mehr Wald?

Mit Aufforstungen gegen den Klimawandel. Geht es nach der CDU in der Greifswalder Bürgerschaft, soll mehr denn je in die grüne Lunge der Hansestadt investiert werden. Per Beschlussvorschlag für die nächste Gremiumsrunde soll die Verwaltung beauftragt werden, ein Konzept zur Stärkung des Stadtforstes zu erarbeiten. In ihrer Argumentation beziehen sich die Christdemokraten auf eine Studie von Forschern der Eidgenössischen Hochschule Zürich ( ETH), wonach eine massive weltweite Aufforstung als „effektivste Maßnahme gegen den Klimawandel“ bezeichnet wird. Das blieb nicht ohne Resonanz. In der „Moritzburger Erklärung“ vom 1. August 2019 haben die Forstminister mehrerer Bundesländer einen Masterplan für Deutschlands Wälder vorgelegt und an die Bundesministerin Julia Klöckner appelliert, ab 2020 jährlich 800 Millionen Euro zusätzlich an Finanzmitteln für Deutschlands Wälder bereitzustellen. Es ist von Förderprogrammen die Rede – und womöglich kann auch Greifswald ein Stück vom Kuchen abbekommen.

Stadtförster Bent Knoll begrüßt daher die Initiative der CDU, wenngleich das Papier eine Reihe von Fragen aufwerfe. „Die Herausforderung wird sein, geeignete Flächen für die Aufforstung zu finden“, sagt er. Knapp 1500 Hektar umfasst der Stadtforst rings um Greifswald derzeit, darunter der Eichwald bei Steffenshagen, der Jarmshagener und Sanzer Forst, der Wald bei Jeeser und Jager. Doch für all diese Flächen gebe es bereits einen mittelfristigen Aufforstungsplan. „Und landwirtschaftliche Flächen schließt der Beschlussvorschlag der CDU für das Vorhaben aus“, so Knoll. Woher also Land nehmen?

Ab Herbst werden wieder 15 Hektar aufgeforstet

Seit Jahren müht sich der Stadtförster, die Waldverjüngung voranzutreiben. In einem Ausmaß, von dem andere Forstbetriebe weit entfernt sind. Einer der Gründe liegt im Eschensterben. Rund ein Fünftel des Stadtwaldes war in der Vergangenheit mit dieser Baumart bestückt. Bis die Pilzerkrankung, die 2005 erstmals um sich griff, nach und nach alle Eschenbestände zunichtemachte. Die Abholzung der toten Bäume auf den rund 300 Hektar ist noch nicht abgeschlossen. Die vielen kleinen Splitterbestände in den Wäldern fordern Zeit. Dennoch läuft parallel dazu die Aufforstung von Flächen. „In Kürze beginnen wir zum Beispiel Arbeiten im Eichwald“, sagt Knoll. Auf vier Hektar werde dort die Esche durch Stieleiche ersetzt. „Im gesamten Forst sollen in der kommenden Pflanzsaison 15 Hektar aufgeforstet werden“, so Knoll, „etwa eine ähnliche Dimension wie im vorigen Jahr.“ 100 000 Euro seien dafür in den städtischen Haushalt eingestellt. Hinzu kämen Nachpflanzungen auf Ausgleichsflächen, die für das Nordstream-Projekt angelegt wurden. 25 000 Pflanzen sollen dort in den Boden, wo der trockene Sommer und die Schermäuse für das Absterben der jungen Bäume sorgten.

Auf vielen Aufforstungsflächen, wie hier nahe Steffenshagen, muss nachgepflanzt werden, weil die jungen Bäume den trockenen Sommer nicht überlebten. Quelle: Petra Hase

Fehlende Niederschläge im Frühjahr, heiße und trockene Sommer, Schermäuse, Wildverbiss, Mehltau und weitere Pilzerkrankungen, Borkenkäfer sowie andere Insekten: Der Wald kämpft mit vielen Widrigkeiten. „Dieser Sommer war noch schlimmer als der vorige, weil der Regen im Frühjahr ausblieb“, urteilt Bent Knoll. Deshalb habe er sich auch gegen die ursprünglich fürs Frühjahr 2019 geplante Aufforstung entschieden. Eine Herbstaufforstung habe immer noch höhere Chancen, zu überleben. Trotzdem seien die Ausfälle enorm. „Auf Freiflächen mit viel Wind betragen sie stellenweise 30 bis 40 Prozent, im geschützten Wald sind die Verluste geringer“, sagt der Förster.

Doch das ganze Ausmaß der Trockenheit werde erst im nächsten Jahr ersichtlich. „Noch so ein trockenes Jahr können wir auf keinen Fall gebrauchen“, sagt Knoll mit sorgenvoller Miene. Das Absterben junger Pflanzen sei schließlich nicht nur wegen der geleisteten Arbeit ärgerlich, sondern auch wegen der Kosten. Der Preis einer Pflanze liege im Durchschnitt zwischen 30 und 50 Cent. Eine Roterle kann schon mal einen Euro kosten, eine Stieleiche 1,10 Euro. „Das Teuerste ist eigentlich immer der Zaun. Ohne den geht bei einer Aufforstung gar nichts, weil wir eine sehr hohe Wilddichte haben“, bemerkt Knoll. Pro Kilometer Zaunbau rechne er mit 10 000 Euro.

Ein Wald vor den Torender Stadt?

Doch woher nun zusätzliche Aufforstungsflächen nehmen? Bent Knoll sieht am ehesten noch Chancen bei Ackerflächen, die von Landwirtschaftsbetrieben aufgrund schlechter Bodenwerte sowieso nicht genutzt werden. Teilweise habe sich auf diesen Sukzessionsflächen selbst schon Wald angesät. „Ansonsten darf Grünland nicht umgewandelt werden. Und auch Moorflächen dürfen nicht aufgeforstet werden“, verdeutlicht er die Schwierigkeit. Infrage käme beispielsweise der Polder Steinbecker Vorstadt. „Doch wer will denn vor den Toren der Stadt einen Wald, der die Silhouette Greifswalds zunichtemacht. Garantiert niemand“, sagt Knoll.

Trotzdem stehe er, sofern der Antrag der CDU in der kommenden Bürgerschaftssitzung eine Mehrheit finde, nicht am Anfang der Überlegungen zu einer verstärkten Aufforstung. Die Gedanken in diese Richtung treiben ihn seit langem um. Deshalb plane er fürs nächste Jahr eine Ersatzaufforstungsfläche von 17 Hektar – also außerhalb des bisherigen Stadtforstes. Wo genau dies sei, ließ Knoll offen. „Bevor die Forstbehörde keine Genehmigung erteilt, ist das nicht spruchreif“, sagt er.

Bereits in den 1920er Jahren habe es Pläne gegeben, auf städtischem Grund und Boden zusätzlichen Wald zu pflanzen. Der Krieg habe die Pläne zunichtegemacht. Jetzt seien die Flächen größtenteils verpachtet. Sollten Landwirte das eine oder andere Stück verlieren – und seien es auch nur die schlechten Böden ohne Ertrag –, „muss auch über eine Kompensation nachgedacht werden. Am Ende geht es darum, fair zu bleiben.“

Von Petra Hase