„Erinnerungen an Zuhause“: So kocht der Chef im Restaurant „Tischlerei“

Kaum öffnet die „ Tischlerei“ ihre Türen, sitzen die ersten Stammgäste auf ihren Plätzen. Wer in dem Restaurant direkt am Ryck jedoch einen Fischspezialisten erwartet, der wird von Küchenchef Tom Heinrich (45) überrascht. Heinrich serviert seinen Gästen nicht, was sie erwarten, sondern das, was er auch selbst gern isst. „Die Basis meiner Küche ist eine Kombination aus den Erinnerungen an Zuhause, wo meine Mutter und Großmutter beide gut gekocht haben und den Restaurants, in denen ich gearbeitet und gelernt habe“, sagt er. Das Mittagsspezial an diesem Tag: Leberkäse mit Salat und Sauce Tartare.

Für die Gäste bedeutet diese Überzeugung eine wechselnde Speisekarte mit saisonalen und regionalen Zutaten. Hirschrücken mit Kartoffeln und Kräuterseitlingen, krosser Schweinebauch mit Blutwurststampf und Sauerkraut stehen neben Lachs mit Brotsalat und Aioli und Viktoriabarsch mit Somennudelsalat in der einen Woche als Hauptspeise auf der Karte – solange bis Heinrich eine neue Idee hat oder die Hauptzutat ausverkauft ist.

Regional und saisonal bestimmt die Karte

Zuletzt hätte er 80 Kilo Schweinebauch aus Hamburg besorgt: „Dann steht der Schweinebauch eben auch auf der Vorspeisenkarte, heute zum Beispiel mit Sushireis, Wakame und Misomayo.“ Mit der flexiblen Speisekarte könne er auf gute Angebote auf dem Markt reagieren.

Kein Rezeptbuch bildet die Grundlage für die 2009 von Heinrich übernommene „ Tischlerei“ in der Salinenstraße oder den 2013 gegründeten Partnerbetrieb „Goldmarie“ in der Fischstraße. Der dreifache Vater führt und organisiert die Restaurants zusammen mit seiner Frau. Die „Goldmarie“ bietet eher Gerichte in Richtung Streetfood oder Hausmannskost wie Soljanka oder Schnitzel an und hat eine größere Karte. „Die Soljanka zum Beispiel ist eine Erinnerung an die tatsächliche Bauernküche meiner Oma“, sagt der gebürtige Greifswalder. Das Gemüse stamme frisch aus den Supermärkten der Stadt oder direkt vom Wochenmarkt.

Kein Fine Dining, sondern lockere Atmosphäre

Mit seinen Kreationen fand er in den vergangenen Jahren einen festen Kundenstamm – einer seiner Stammgäste ist Karl Dehler. „Ich bin Segler und da ist das Restaurant die perfekte Location. Das Essen wird frisch zubereitet und schmeckt immer gut“, sagt er. Beim Reinkommen grüßt er Tom Heinrich und dessen Küchenchef herzlich – man kenne sich seit Jahren.

So locker wie möglich solle es zugehen, sagt Heinrich. Das Kochen gehe er mit Gefühl an, fernab von Rezeptbüchern und auf das Zehntelgramm gewogenen Zutaten. „Kochen ist eben auch Emotion und von der Tagesform abhängig oder von dem, was mir an diesem Tag schmeckt – es gibt mal ein Gramm mehr hiervon oder ein Gramm mehr davon“, erklärt er.

Der Weg zum eigenen Laden durch Sterneküchen

Die Karte der „ Tischlerei“ steht auf einer Kreidetafel, darunter ein Kamin, die Einrichtung schlicht und unaufdringlich. Holzstühle im Innenbereich für rund 60 Gäste, weitere rund 50 auf weißen Schalenstühlen auf der Terrasse. „Es soll hier so simpel sein, wie es geht – deswegen bieten wir auch keine Menüabfolgen an.“

Mittagstisch in der „Tischlerei“: Leberkäse mit Salat und Sauce Tartar. Quelle: Christopher Gottschalk

Dabei arbeitete er in leitenden Positionen in Sterneküchen sowohl in Los Angeles als auch in Deutschland, zuletzt im Gutshaus Stolpe. „Dass ich Koch werden will, wusste ich schon in der zweiten Klasse. Und ich wusste, dass ich einen eigenen Laden haben will. Deswegen habe ich auch lange Arbeitszeiten, 85-Stunden-Wochen, schlechte Bezahlung und Beleidigungen in verschiedenen Küchen mitgemacht... Das war der Weg zum eigenen Laden.“ Um Sterne und Auszeichnungen kümmere er sich heute nicht mehr.

Küchenchef hat Ideen für weitere Lokale in Greifswald

Dennoch nahm der „ Guide Michelin“, der Restaurantführer, dessen Tester die berühmten Sterne vergeben, Heinrichs Läden als einzige in Greifswald auch in diesem Jahr auf. Sterne gab es zwar nicht, dafür aber eine Erwähnung in der Kategorie „Bib Gourmand: unser bestes Preis-Leistungs-Verhältnis“ für die „ Tischlerei“ und den „Michelin-Teller: eine Küche von guter Qualität“ für die „Goldmarie“.

Ist er damit am Ziel? Trotz zwei erfolgreicher Läden würde er gerne weitere Lokale eröffnen. Doch welche neuen Ideen in ihm schlummern, will der Koch nicht verraten, obwohl er einige für Greifswald hätte, sagt er. Derzeit arbeiten je zwei Köche und zwei Servicekräfte an den Standorten, hinzu kommen Aushilfen. Für eine Neueröffnung bräuchte er kompetente Köche und Servicemitarbeiter – und die seien schwer zu finden.

Von Christopher Gottschalk