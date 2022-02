Wackerow

Seit dem 28. Januar werden die Gleise zwischen Miltzow und Greifswald erneuert. Unweit der Brücke über den Ryck bei Wackerow wurden dafür an der Bahnlinie Maschinen und Container aufgebaut und der Weg von der Straße Am Neuen Friedhof zu den Gleisen befestigt und verbreitert. Wie ein Sprecher der Deutschen Bahn informierte, sollen die Arbeiten am 28. November beendet sein. Es fänden auch Arbeiten zur Erneuerung der Brücke über den Ryck statt. Während der Arbeiten werde die Bahnstrecke in diesem Abschnitt eingleisig befahren.

An den Gleisen von Berlin nach Stralsund finden in diesem Jahr weitere Arbeiten statt, die aber laut Bahn nur zu geringen Einschränkungen für Reisende führen sollen. Ziel ist es, dass Züge künftig auf der gesamten Strecke mit einer Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h unterwegs sein können.

In der Nähe des Neuen Friedhofs wurden Maschinen für die Gleisbauarbeiten aufgebaut Quelle: Eckhard Oberdörfer

Von eob