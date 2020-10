An den Theatern des Landes wäre zum 1. November die Saison der Weihnachtsmärchen gestartet. Einige Inszenierungen fallen wegen des Corona-Lockdowns ganz aus, andere werden zum Teil in den Dezember verschoben. Das Mecklenburgische Staatstheater Schwerin wäre am 1. November in Parchim mit dem Märchen „Vom Fischer und sin Fru“ gestartet. Das fällt ebenso aus, wie 21 weitere Aufführungen in Parchim, Schwerin und Wittenberge im November. Auch die Premiere von „Die unendliche Geschichte“ am 25. November in Schwerin fällt ins Wasser sowie drei weitere Aufführungen bis 27. November. Für Dezember gestaltet das Theater den Spielplan jetzt um.

Am Rostocker Volkstheater sollte es im November zwei Märchenpremieren geben. Am 20. November „Rapunzel“ sowie sieben Aufführungen bis Ende November fallen ebenso aus wie die Premiere von „Der kleine Prinz“ am 29. November. Dafür sind bis 26. Dezember 16 Aufführungen von „Rapunzel“ und vom „Kleinen Prinz“ geplant. „Hexe Hillary und der beleidigte Kontrabass“ startet am 12. Dezember um 16 Uhr. Bis 28. Dezember folgen weitere fünf Aufführungen.

An der Bühne 602 der Rostocker Compagnie de Comédie wäre am 5. November „Hänsel und Gretel“ gestartet. 23 Vorstellungen im November entfallen, 27 im Dezember sollen stattfinden.

Das Theater Vorpommern greift bei seinen Weihnachtsmärchen 2020 aufs Vorjahr zurück. Der Start von „Dr. Dolittle“ am 29. November in Putbus entfällt zwar, die weiteren 21 Vorstellungen bis 26. Dezember in Greifswald, Stralsund, Putbus finden jedoch ebenso statt, wie die Wiederaufnahme der Märchenoper „Hänsel und Gretel“ am 4. Dezember mit weiteren zehn Aufführungen bis 27. Dezember in Greifswald und Stralsund.

An der Vorpommerschen Landesbühne wird zwar die Premiere von „Der kleine Muck“ am 21. November in Zinnowitz ausfallen. 20 Vorstellungen im Dezember in Zinnowitz, Barth, Anklam sind aber geplant. Auch die Premiere von „Hase und Igel“ am 1. November in Anklam fällt aus, die Dezember-Vorstellungen sollen jedoch stattfinden.