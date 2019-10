Erntedankmarkt lockte Hunderte auf den Greifswalder Marktplatz

Greifswald

Kürbisse für den Auflauf, Honig für den Wintertee, Pflaumen für den nächsten Kuchen und Äpfel für den Saft: Hunderte Greifswalder deckten sich am Sonntag auf dem Erntedankmarkt mit frischem Obst und Gemüse ein. Die Fülle an frischen Früchten täuschte darüber hinweg, dass die Landwirte aus der Region in diesem Jahr nur eine schlechte bis mittelmäßig gute Ernte einfahren konnten. „Es war einfach zu trocken“, sagte Ökobauer Willi Götz, der den Kapellschen Hof in Steinfurth betreibt und zu den etwa 70 Händlern und Ausstellern gehörte, die saisontypische Ware feilboten. Ein Drittel weniger Kürbisse als im Durchschnitt habe er geerntet.

Am Stand der Mosterei Remy aus Murchin herrschte zwar Hochbetrieb, aber auch dort reichten die Erträge nicht an das Apfeljahr 2018 heran. Anett Stolte und ihr Mann schleppten aus ihrem Garten in der Kleingartensparte „Rosental“ rund 200 Kilogramm der Sorten Goldparmäne, Schweizer Orange und Golden Delicious zur mobilen Kaltpresserei. „Normalerweise organisieren wir in der Gartensparte einen Presstag. Aber in diesem Jahr waren die Erträge einfach zu gering“, sagte sie. Rund 100 Liter frisch gepressten Saft aus eigener Ernte, verpackt in 5-Liter-Kartons, nahmen sie und ihr Mann mit nach Hause. „Das reicht für ein Jahr.“

Viele Besucher schlemmten sich an Bratwurst- oder Suppen-Ständen über den Markt. Anna Räthel sah sich am Stand von Willi Götz nach einem Kürbis für einen Auflauf um. Sie entschied sich für einen Spaghetti-Kürbis. „Das Fruchtfleisch sieht aus wie Spaghetti. Mit Käse überbacken schmeckt der Auflauf wunderbar zu Kartoffeln“, schwärmte die Greifswalderin. Neben verschiedenen Kürbissorten, denen Biobauer Götz praktischerweise Rezepte zugeordnet hatte, bot der Steinfurther auch weniger bekannte Gemüsesorten wie Portulak, Puntarella, Schwarzkohl oder bunten Mangold an. „Es gibt Pommern, die halten an dem fest, was sie kennen. Aber es kommen auch Leute, um immer wieder Neues auszuprobieren.“

Von Martina Rathke