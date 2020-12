Ahlbeck

Da machten die vier Hamburger lange Gesichter: Als sie am Samstagvormittag nach einer kurzen Schnäppchenjagd auf Zigaretten im polnischen Swinemünde wieder über die Grenze nach Deutschland wollten, sahen sie am Ahlbecker Grenzübergang die rote Kelle. Kurze Zeit später nahm die Polizei ihre Personalien auf, um diese später an das heimische Gesundheitsamt zu übermitteln.

Beamte der Landes- und der Bundespolizei überwachten während des Aktionstages am Sonnabend den Grenzverkehr zwischen Ahlbeck und Swinemünde. Quelle: Tom Schröter

„Im Internet hatten wir gelesen, dass man ohne Probleme für 24 Stunden nach Polen einreisen kann“, verteidigte sich einer der Betroffenen, erntete bei den Beamten damit aber nur Kopfschütteln. Dann stellte sich heraus, dass die Hamburger nur etwa 30 Minuten vorher bei ihrer Einreise von der Polizei darüber aufgeklärt wurden, dass Polen derzeit Corona-Risikogebiet ist und Rückkehrer selbst nach einem kurzen Aufenthalt in Quarantäne müssen. „Aber das war uns egal. Wir sind Rentner und sowieso zu Hause“, erklärt nun einer der Vier.

„Wir können nicht jeden Fall überprüfen“

Die Kontrollen am Sonnabend an den Grenzübergängen Ahlbeck, Garz und Linken erfolgten im Rahmen eines Aktionstages. „Mit den Maßnahmen wollen wir die aktuellen Vorgaben der Corona-Landesverordnung stärker ins Bewusstsein der Bürger rücken“, erklärte Torsten Renz ( CDU), neuer Innenminister von MV, für den der Besuch in Ahlbeck einer seiner ersten offiziellen Termine als Minister war. Für die Zeit um Weihnachten kündigte Renz weitere verstärkte Kontrollen und für den 19. Dezember den nächsten Aktionstag an der Grenze an. „Aber am Ende“, so räumte er ein, „werden wir nicht jeden Fall überprüfen können.“ Daher sei weiter an das Verantwortungsbewusstsein eines jeden Einzelnen zu appellieren.

Am Grenzübergang in Ahlbeck stellte sich Innenminister Torsten Renz (CDU) auch den Fragen polnischer Journalisten. Quelle: Tom Schröter

Bei den Kontrollen am Sonnabend in Ahlbeck wurde die Landes- von der Bundespolizei unterstützt. Die insgesamt 15 eingesetzten Beamten hatten allerdings recht wenig zu tun. „Viele Autofahrer drehen gleich wieder um, wenn sie die Polizei sehen“, schilderte Polizeipräsident Nils Hoffmann-Ritterbusch aus Neubrandenburg. „Damit aber“, so fügte er hinzu, „ist unser Ziel eigentlich auch erreicht.“

„Wollen nicht, dass hin- und hergependelt wird“

„Wir wollen nicht, dass hin- und hergependelt wird und das Virus auf diese Weise verbreitet wird“, betonte der Innenminister. Aber es gibt Ausnahmen. Auch am Sonnabend waren es hauptsächlich Polen, die nach Deutschland einreisten. „In sieben der ersten zehn Autos, die wir bei der Einreise kontrolliert haben, saßen polnische Staatsbürger, die auf deutscher Seite arbeiten und dafür die Bestätigung vom Arbeitgeber bei sich hatten“, berichtete Polizeihauptkommissar Igor Weber von der Bundespolizei. Sie können die Grenze passieren, müssen sich aber laut Verordnung mindestens alle sieben Tage auf das Corona-Virus testen lassen.

Betriebswirtin Katarzyna Werth, die als Vertreterin der polnischen Grenzpendler auftrat, im Gespräch mit Innenminister Torsten Renz. Quelle: Tom Schröter

In die Kontrolle geriet auch ein Fahrzeug mit Rendsburger Kennzeichen. Von den Beschränkungen eines Besuchs in Polen habe er nichts gewusst, brummte der Fahrer aus Schleswig-Holstein. „Wir wollen Lebensmittel und Zigaretten kaufen, die in Polen wesentlich billiger sind als bei uns.“ Als ihn ein Beamter auf die drohende Quarantänepflicht und darauf aufmerksam machte, dass Verstöße mit einem Bußgeld von 500 bis 2000 Euro geahndet werden können, überlegte der Mann kurz. Dann erklärte er: „Mich stört die Quarantäne nicht. Ich bin ohnehin im Homeoffice!“, und steuerte sein Fahrzeug weiter Richtung Polenmarkt.

Sorge vor möglicher Grenzschließung

Innenminister Renz ließ sich auch von polnischen Journalisten befragen, die neben dem Grenzpfosten auf ihn warteten. Sie wiesen ihn auf die engen Beziehungen zwischen den Usedomern dies- und jenseits der Grenze hin. Renz versuchte zu beruhigen: „Ich will ihnen die Sorge vor einer möglichen Grenzschließung nehmen“, sagte er. Katarzyna Werth, die im Namen der polnischen Grenzpendler sprach, bat Renz, sich dafür einzusetzen, dass Deutschland die Kosten für die erforderlichen Corona-Tests polnischer Arbeitnehmer übernehmen soll. Renz hält dies jedoch für „schwierig bis unmöglich. Die Lage verschlechtert sich und wir haben andere Prioritäten.“ So sei in MV vorgesehen, künftig zum Beispiel in Pflegeheimen verstärkt Personal und Besucher zu testen, um die Bewohner besser vor Corona-Infektionen zu schützen.

Von Tom Schröter