Erste Bilder aus Greifswalds neuem 40 Millionen Euro teuren Forschungszentrum

Greifswald

Der Rohbau steht. Große Teile der technischen Anlagen sind eingebaut, zahlreiche Labore beherbergen sogar schon Möbel: Der Bau des Zentrums für Life Science und Plasmatechnologie an der Walther-Rathenau-Straße befindet sich auf der Zielgeraden. „Etwa zwei Drittel der Gesamtbaumaßnahme sind fertiggestellt“, sagt Projektleiter Heiko Lawrenz vom städtischen Immobilienverwaltungsamt bei einem Rundgang durch den Viergeschosser. Und Jan-Peter Manske, Abteilungsleiter für Hochbau, ergänzt: „Gegenwärtig gehen wir davon aus, den Bau im dritten Quartal dieses Jahres abschließen zu können, um dann in die dreimonatige Inbetriebnahmephase zu gehen.“ Erst danach erfolge quasi die Schlüsselübergabe an den künftigen Betreiber, die Wissenschafts- und Technologiepark GmbH Greifswald (Witeno). Sie plant an diesem Standort mit 240 neuen hoch qualifizierten Arbeitsplätzen.

Fabian Bendschneider von der Löcknitzer Maler GmbH sorgt auf einer der Etagen für eine ordentliche Wand. Quelle: Petra Hase

Das Z4LP, so der Kurztitel, galt jahrelang als das ambitionierteste Bauprojekt der Hansestadt Greifswald. Zu Beginn der Planungen 2013 ging die Verwaltung noch von rund 31 Millionen Euro aus. Mit Baubeginn im Sommer 2019 war bereits klar, dass das Geld nicht reichen wird. Neuere Kostenberechnungen sahen das Forschungs- und Gründerzentrum bei realistischen 38,5 Millionen Euro. Das Land als Förderer avisierte daraufhin 2020 einen höheren Zuschuss. „Aktuell haben wir eine Zusage über 16 Millionen Euro, hoffen aber am Ende auf eine 60-prozentige Förderung“, sagt Fabian Feldt, Leiter der Abteilung für Wirtschaft und Tourismus. Doch was macht dieses Gebäude mit seinen 5400 Quadratmetern Nutzfläche eigentlich so teuer?

Zwischen dem Biotechnikum (rechts) und dem neuen Forschungsbau (links) ist nicht viel Platz. Quelle: Petra Hase

Synergieeffekte werden angestrebt

Beim Blick ins Innere wird schnell klar, dass es sich hierbei durchaus um eine sehr außergewöhnliche Kubatur und eine sehr spezielle Ausstattung handelt. Kein Würfelhaus oder eine andere klassische Architektur, sondern ein Gebäude mit unzähligen Ecken und Kanten. Der Grund: Das neue Forschungscenter für Bioökonomie und Plasmatechnologie sollte zwischen den vorhandenen Gebäuden des Biotechnikums und dem Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie (INP) angesiedelt werden, um Synergieeffekte zu erzielen. Eine Herausforderung in besonderem Maße, denn der Platz auf dem Innenhof – bislang als Parkplatz genutzt – war begrenzt.

Die Technikzentrale, Herzstück des großen Forschungsbaus, befindet sich ganz oben im Gebäude. Quelle: Petra Hase

„Ein Haus nahe dem Technologiezentrum in der Brandteichstraße wäre einfacher zu errichten gewesen“, räumt Fabian Feldt ein. Dort aber gebe es nicht den „Schlappenfaktor“. Heißt übersetzt: Die Firmengründer und Wissenschaftler, die im Z4LP künftig tätig sein werden, setzen auf Nähe zu den vorhandenen Forschungseinrichtungen und Instituten, also die Möglichkeit des Austausches und der Kooperation. Quasi auf „Schlappen“ mal fix zum Nachbarn huschen für Denkanstöße und neue Ideen.

Bereits jetzt, so Feldt, sei das Interesse potenzieller Nutzer groß: „Wir haben viele Anfragen und gehen davon aus, dass 50 Prozent der Flächen vorvermietet sein werden, wenn die Übergabezeit naht.“

Ein Blick ins künftige Foyer des Zentrums für Life Science und Plasmatechnologie Quelle: Petra Hase

Riesiger Diesel für Notfallbetrieb

Bis dahin bleibt noch einiges zu tun. „Unterm Dach entsteht gerade das technische Herzstück des Objekts“, sagt Heiko Lawrenz. Dutzende große Lüftungsgeräte sind dort bereits aneinandergereiht. Sie werden in den nächsten Wochen mit Lüftungsleitungen und -kanälen quer durchs gesamte Haus verbunden. Daneben laufen zurzeit im Obergeschoss Arbeiten in den Technikspezialräumen. „Eine Netzersatzanlage mit einem riesigen Diesel wird beispielsweise einen Notstrombetrieb ermöglichen, falls das mal notwendig sein sollte“, berichtet Heiko Lawrenz. Ein anderer Raum beherbergt die Kältetechnik für die wissenschaftliche Arbeit im Haus. Auch von dort führen Leitungen in die Etagen.

Überall wird gegenwärtig gearbeitet, im Durchschnitt sind rund 70 Handwerker auf der Baustelle beschäftigt. Quelle: Petra Hase

Denn jede Laboreinheit, so Jan-Peter Manske, soll alle denkbaren technischen Voraussetzungen für Forschungsarbeit erfüllen. „Dazu zählt auch eine Grundausstattung an Medienver- und -entsorgungsleitungen“, erläutert er. Alle 36 Laboreinheiten seien mit knapp 80 Quadratmetern gleich groß und identisch eingerichtet. Zu ihnen gehören jeweils eine Schleuse, ein Büro sowie ein Technik-/Lagerraum. „Im Bedarfsfall können jeweils zwei dieser Einheiten zur gemeinsamen Nutzung gekoppelt werden. Dazu wurden Doppeltüren eingebaut“, verdeutlicht Heiko Lawrenz. Das gesamte Konzept basiere auf Erfahrungen und Wünsche der Witeno GmbH, die auch das Biotechnikum und das Technologiezentrum in der Brandteichstraße betreibt. „Die technischen Leiter dieser Einrichtungen nehmen an jeder Baubesprechung teil“, sagt er.

Ein Blick in den künftigen Tagungsraum des Zentrums Quelle: Petra Hase

Produktionshalle mit Kranwand

Während das erste und zweite Obergeschoss bereits vollständig ausgestattet sei, weise der Bereich für die Plasmatechnologie in der dritten Etage gegenwärtig den geringsten Ausbauzustand auf. Hier fehle die technische Ausrüstung noch komplett. Auch andere Räumlichkeiten lassen momentan nur erahnen, wie es in einem Jahr dort aussehen wird. Im Erdgeschoss gibt es beispielsweise eine große Halle, die von den Plasmaspezialisten künftig als Produktionsstandort genutzt wird. Die Einrichtung wird auch auf die Bedürfnisse des INP zugeschnitten, soll beispielsweise eine große Kranwand für schwere Lasten beherbergen. Beratungsräume mit mobilen Wänden für Tagungsmöglichkeiten sowie eine große Caféteria sollen darüber hinaus im Erdgeschoss entstehen.

Ein Lichthof mit Bänken und Grün im Innern des Gebäudes schafft künftig nicht nur Helligkeit in den Büroräumen, sondern soll auch die Möglichkeit zum Plausch an frischer Luft bieten. Etwa 50 Parkplätze in einer Tiefgarage und weitere zehn in der Nachbarschaft komplettieren das Angebot an die Mieter.

Diese Produktionshalle wird noch mit einer Kranwand ausgestattet. Quelle: Petra Hase

Viele Firmen aus MV profitieren

Fabian Feldt ist froh, dass viele Unternehmen aus der Region von dem millionenschweren Bauprojekt der Hansestadt profitieren. Demnach blieben die ersten beauftragten 22 Millionen Euro zu 98 Prozent in Mecklenburg-Vorpommern, zwei Drittel gar im Landkreis Vorpommern-Greifswald. Auch die restliche Summe teilen sich überwiegend Firmen aus unserem Bundesland. Laut Projektleiter Heiko Lawrenz laufen die Arbeiten trotz der Verzögerungen wegen Materialengpässen oder coronabedingten Krankheitsausfällen gut. „Im Durchschnitt haben wir täglich 70 Arbeiter auf der Baustelle“, sagt er.

Das Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie ist als Leitprojekt im Masterplan Gesundheitswirtschaft von Mecklenburg-Vorpommern verankert. Auch bundesweit erfuhr das Projekt bereits Beachtung: Die Grundsteinlegung im Januar 2020 erfolgte im Beisein der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel sowie des früheren Wirtschaftsministers von MV, Harry Glawe. Für die Witeno GmbH steht das Kürzel Z4 auch für „Zusammenarbeit, Zusammenhalt, Zuversicht und Zukunft“: Mit dem Ansatz, die Branchen Bioökonomie und Plasmatechnologie in einem Zentrum zu verbinden, beschreite Greifswald einen neuen Weg in der Positionierung der Stadt und des Landes als bedeutender Technologiestandort.

Von Petra Hase