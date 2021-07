Greifswald

Mit ihrer Magnetangel haben Friedolin Scheel (12) und Leif Haberzettl (13) bereits etliche Eisenteile, Gullys und Fahrräder aus Ryck geholt. Doch mit diesem Fund haben die beiden nicht gerechnet: Ende Juni zogen sie zwei Tresore an der Wackerower Brücke heraus, die sich hinter dem Neuen Friedhof befindet. Intuitiv handelten die beiden genau richtig: Um keine Spuren zu verwischen, zogen sie die Tresore so heraus, dass sie diese nicht berührten und riefen die Polizei.

Tresore wurden bei einem Einbruch in Levenhagen gestohlen

In den Tresoren befanden sich unter anderem drei BMW-Schlüssel, mehrere Ausweise und ein Familienstammbuch. Zunächst war unklar, woher der Inhalt stammt und wer die Tresore im Wasser entsorgt hat. Nun gibt es erste Erkenntnisse: Die Polizei konnte den Inhalt nach Levenhagen verorten. Vor rund einem Monat habe es in der Gemeinde einen Einbruch gegeben, erklärt Andrej Krosse, Sprecher der Polizeiinspektion Anklam.

Scheinbar handelte es sich bei den Tresoren um Diebesgut, mit dem der oder die Täter nichts anfangen konnten und deshalb im Wasser versenkten. Das sei nicht ungewöhnlich, berichtet Krosse. „Die Täter machen sich Gedanken, was sie gebrauchen können und was nicht. Dazu zählt Bargeld oder Schmuck. Einen Ausweis zu benutzten, um Verträge abzuschließen, ist hingegen sehr gefährlich. Gleiches gilt für Fahrzeugschlüssel. Es besteht immer die Gefahr, dass ein Fahrzeug geortet werden kann.“ Sowohl am Tatort als auch an den Tresoren wurden Spuren gesichert, erklärt Krosse weiter.

Unklar, ob es sich um Serien-Täter handelt

Seit einiger Zeit kommt es immer wieder zu Einbrüchen in und um Greifswald. Zuletzt wurde Anfang Juli in der Hansestadt in ein Shisha-Geschäft eingebrochen. Die Täter hatten es vor allem auf Tabakwaren und Bargeld abgesehen. Es entstand ein Schaden von rund 5000 Euro. Anfang Juni brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Greifswald ein, während die Bewohnern oben schliefen und entwendeten neben Bargeld einen VW Passat. Ob es sich möglicherweise um Serien-Täter handelt, dazu macht die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben.

Von Christin Lachmann