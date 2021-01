Windeln wechseln, Schnuller geben und Nachwuchsfreuden genießen – damit starten jene Mütter und Väter in Vorpommern-Greifswald ins neue Jahr, die in der ersten Woche Familienzuwachs bekommen haben. 20 Babys wurden in der Universitätsfrauenklinik Greifswald und der Ameos Klinik Anklam geboren.