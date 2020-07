Greifswald

Gute Nachrichten für Greifswalds Abc-Schützen: Die ersten Klassen werden in der gesamten Hansestadt in moderater Klassengröße starten. An den öffentlichen Schulen sind fast durchweg maximal 24 Kinder je Klasse vorgesehen. An den Schulen in freier Trägerschaft sind es in der Regel sogar noch weniger.

Doch ab 2021 droht für mindestens zwei Jahre Platznot. Dann könnten 28 Schüler je erster Klasse in den öffentlichen Schulen die Regel sein. Das war in vergangenen Jahren bereits teilweise notwendig. Grund sind die steigenden Schülerzahlen in der Hansestadt und die begrenzten Räume an den bestehenden Schulen.

Anzeige

Zusätzliche Klasse alle vier Jahre

Die zwischenzeitliche Entspannung in diesem Jahr kommt zustande, weil es einerseits 17 Anmeldungen weniger gab als im Vorjahr. „Außerdem wird eine zusätzliche erste Klasse an der Kollwitzgrundschule eröffnet. Das ist wegen der Raumkapazität jedoch lediglich alle vier Jahre möglich“, sagt Andrea Reimann, Sprecherin der Stadtverwaltung.

Weitere OZ+ Artikel

Auch die Greifschule und die Krullschule nehmen alle vier Jahre eine zusätzliche Klasse auf, so Reimann. Ob das ausreicht, muss sich zeigen.

Neue Grundschule ab 2023

28 Schüler pro Klasse, das sieht Erik von Malottki ( SPD), Vorsitzender des Bildungsausschusses der Bürgerschaft, kritisch: „Gerade in der Grundschule würde ich mir deutlich kleinere Klassen wünschen.“ Deswegen drängt er auf einen zügigen Bau der geplanten neuen Grundschule am Ellernholzteich. Aus der Stadtverwaltung heißt es hierzu: „Es wird angestrebt, dass der erste Bauabschnitt des Schulzentrums inklusive Sporthalle und Außenanlagen zum Schuljahr 2023/24 genutzt werden kann“, sagt Andrea Reimann.

Aus Sicht des Bildungsausschussvorsitzenden sei das bereits das spätestmögliche Fertigstellungsdatum. Denn zum Schuljahr 2023/24 werden die Schülerzahlen deutlich explodieren.

24 Schüler pro Klasse als Obergrenze

24 Schüler pro Klasse gelten als pädagogisch sinnvoll. „Bei der Zahl handelt es sich um eine Festlegung der Stadt“, sagt Andrea Reimann. „Sie ist im Vergleich mit anderen Städten in Grundschulen üblich.“ Grundsätzlich soll an dieser maximalen Klassenstärke nicht gerüttelt werden. Doch immer wenn es eng wird, müssen die Standards nach oben hin angepasst werden. Im kommenden Schuljahr ist das lediglich an der Krullschule notwendig. Dort sind 25 und 26 Schüler in den Klassen 1a und 1b geplant.

Dafür hat die Weinertschule sogar noch freie Kapazitäten und geht mit lediglich 18 Schülern je erster Klasse an den Start. Auch wenn kleine Klassen grundsätzlich als vorteilhaft gelten, fördert das nicht das Interesse an der Weinertschule. An der Grundschule bleiben traditionell Plätze frei.

516 Abc-Schützen in Greifswald eingeschult Am 1. August werden in der Hansestadt Greifswald voraussichtlich insgesamt 516 Mädchen und Jungen eingeschult, 364 davon sind an den kommunalen Grundschulen angemeldet. Hier eine Übersicht über die Klassengrößen und Einschulungsfeiern an den einzelnen Schulen: Kollwitz-Grundschule, 94 Kinder, Feier auf dem Schulhof: Klasse 1a, 23 Kinder (8.30 Uhr); Klasse 1b, 24 Kinder (9.30 Uhr); Klasse 1c, 23 Kinder (10.30 Uhr); Klasse 1d, 24 Kinder (11.30 Uhr) Greif-Grundschule, 71 Kinder, Feier in der Aula: Klasse 1a, 24 Kinder (9 Uhr); Klasse 1b, 23 Kinder (10 Uhr); Klasse 1c, 24 Kinder (11 Uhr) Nexö-Grundschule, 84 Abc-Schützen, Feier auf dem Schulhof: Klasse 1a, 24 Kinder (9 Uhr); Klasse 1b, 24 Kinder (10 Uhr); Klasse 1c, 24 Kinder (11 Uhr), Diagnoseförderklasse, 12 Kinder (11 Uhr) Weinert-Grundschule, 64 Abc-Schützen, Feier auf dem Schulhof: Klasse 1a, 18 Kinder (9 Uhr), Klasse 1b, 18 Kinder (9 Uhr), Klasse 1c, 18 Kinder (10.30 Uhr), Diagnoseförderklasse, 10 Kinder (10.30 Uhr) Krull-Grundschule, 51 Kinder, Feier in der Turnhalle: Klasse 1a, 25 Kinder (9.30 Uhr); Klasse 1b, 26 Kinder (10.30 Uhr) Schulen in freier Trägerschaft: Montessorischule, 59 Kinder verteilt auf sechs jahrgangsgemischte Ebenen Ostseegymnasium, 41 Kinder Kinderkunstakademie, 22 Kinder Waldorfschule, 30 Kinder

Um so größer ist der Andrang auf die beiden Innenstadtschulen Kollwitz und Krull. Dort gibt es regelmäßig mehr Anmeldungen als Plätze. Franziska Vopel, Mitarbeiterin der städtischen Pressestelle, spricht für das aktuelle Jahr von einem „ausgeglichenen Anmeldeverhalten“. In lediglich 19 Fällen sei es notwendig gewesen, die Familien vom Erstwunsch auf den Zweitwunsch umzulenken.

Entfernung zwischen Wohnort und Schule entscheidend

Im kommenden Schuljahr könnte es jedoch notwendig werden, dass Schüler auf die Weinertschule ausweichen. Entscheidend ist hierfür die Entfernung von Wohnort und Schule. Je dichter eine Familie an der gewünschten Schule wohnt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, den Erstwunsch zu erhalten. Dabei gilt, dass Schüler, die auf dem Riems und in der Stadtrandsiedlung leben, Vorrang an der Kollwitzschule haben, unabhängig von der Entfernung.

An der Nexöschule haben die Kinder aus den Ortsteilen Wieck und Eldena Vorrang. „Falls es auch an der Zweitwunschschule keinen freien Platz gibt, erfolgt durch das Staatliche Schulamt eine Zuweisung an die nächstliegende Schule, die noch freie Plätze hat. Kriterien sind: Härtefälle und Entfernung“, erklärt Franziska Vopel.

Von Katharina Degrassi