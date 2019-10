So könnte das Greifswalder Humboldtgymnasium aussehen

Greifswald

Nach langen Jahren der Diskussion ist es endlich so weit. Die ersten Pläne für die Sanierung des Humboldt-Gymnasiums in der Makarenkostraße sind auf dem Tisch. Vorgestellt wurde die Machbarkeitsstudie des Planungsbüros Rimpf zunächst auf der Ortsteilvertretung Schönwalde II, der kommissarische Bauamtsleiter Dieter Schick erläuterte die fünf Varianten (Infokasten).

Während die ersten beiden Varianten von einem kompletten Neubau auf dem Schulgelände ausgehen, beinhalten die Varianten 3 und 5 eine teilweise Ertüchtigung der Bausubstanz in Kombination mit einem Neubau. Variante 4 schließlich schlägt den Neubau an einem anderen Standort vor. Auch die kalkulierten Kosten unterschieden sich stark: Die Preisspanne reicht hier von 23 Millionen für einen schrittweisen Neubau im laufenden Betrieb bis 29 Millionen mit einer Auslagerung des Schulbetriebs.

Fakt ist: Eine Sanierung der beiden Häuser kommt aus Kostengründen nicht in Frage: „Die Struktur der Gebäude, die Bestandskonstruktion, der Zustand der Gebäudehülle und der Haustechnik erfordern einschließlich der sonstigen Kosten beim Umbau und der Sanierung einen Aufwand, der die Neubaukosten überschreitet“, besagt das Gutachten. Ein Neubau ist auch kostengünstiger als eine mögliche Integration bestehender Gebäudeteile, trotzdem hat sich das Planungsbüro für die Variante 5 als Favorit ausgesprochen. Hier soll ein L-förmiger Bau entstehen, der sowohl die Nutzung der bisherigen Aula/Kantine ermöglicht, als auch Teile des bestehenden Hauses I mit einschließt.

Neubau ist günstiger als Abriss

„Wir haben lange überlegt, ob wir den Part des alten Gebäudes noch integrieren können, das sollte auf Wunsch der Stadt in den Varianten auch zum Ausdruck kommen“, sagt Stefan Rimpf, Chef des Planungsbüros. „In der Variante 5 ist so ein Modell dargestellt. Man muss nicht zwangsweise alles abreißen, kann auch auf Gebäudeteile Rücksicht nehmen, die im Bestand sind.“ Aber die Anforderungen an Schulräume seien heutzutage ganz andere als zur Bauzeit in den 1970er Jahren.

Die Variante 5 wird von den Planern als Vorzugsvariante gesehen. Sie integriert Teile des bestehenden Haus II. Quelle: rimpf Architektur und Generalplanung

„Die Flächen können eher als, ich sag mal, Nebenräume genutzt werden, nicht aber als Klassenraum.“ Auch die Geschosshöhe des „Altbaus“ ist ein Problem. Zu niedrig sind die Decken dort, um den heutigen Bestimmungen für Schulräume zu genügen. Der Übergang zum Neubau soll sich über Rampen den höheren Geschossen anpassen. „Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass im Laufe der weiteren Planungen die Entscheidung fällt, den bestehenden Teil des Hauses auch noch abzureißen.“

Humboldt-Lehrer und -Schüler brauchen Geduld

Zuletzt hatte sich das Prozedere immer wieder verzögert, weil das Planungsbüro seine Aufgabe nicht zur Zufriedenheit der Verwaltung ausgeführt hatte – die Präsentation verschob sich um rund ein Jahr. „Damit haben wir natürlich den Doppelhaushalt 2019/20 verpasst“, bemerkt der Schulleiter des Humboldt-Gymnasiums, Ulf Burmeister. „Aber Hauptsache, es geht jetzt voran. Wir freuen uns sehr.“ Denn jetzt würde es wirklich höchste Zeit. „Wir arbeiten am Limit.“

Alexander-von-Humboldt-Gymnasium –Variante 1: Während der Bauzeit müssen Container auf dem Schulgelände stehen Quelle: Rimpf Architektur und Generalplanung

Die beiden Schulgebäude stammen aus den Jahren 1975 und 1976 und weisen nach dem erstellten Gutachten „gravierende Mängel in der Konstruktionstechnik, an der Gebäudehülle und unzureichenden Größe der Klassenräume auf“. Auch der Brandschutz sei ein Problem. „Die Feuerwehr weist uns regelmäßig darauf hin, dass die Rettungswege nicht ausreichend sind“, so Tiefbauamtsleiter Dieter Schick. Zudem wurde im Gutachten ein zusätzlicher Bedarf von rund 2800 m² Nutzfläche ermittelt, den die Schule bräuchte, um die Schüler angemessen zu beschulen.

Baustart frühestens 2023

Wann die Schule allerdings gebaut wird, steht in den Sternen. „Der Doppelhaushalt 2019/20 ist durch, für den Nächsten müsste man zumindest die Planungsleistungen einbringen“, überlegt Ulf Burmeister. „Mit einem Baustart rechne ich nicht vor 2023.“ Wichtig sei Burmeister vor allem, dass der Schulbetrieb nicht durch die Bauarbeiten beeinträchtigt werde. „Wir können zusammenrücken, das ist gar keine Frage. Aber Bauarbeiten an dem Baukörper, in dem man unterrichtet, sind bestimmt nicht ganz ohne.“ Die Schulkonferenz habe die Variante 5 befürwortet, so Burmeister, ein kompletter Neubau sei aber durchaus auch im Sinne der Schule.

Landkreis muss sein O.K. geben

Auch wenn die politische Meinungsbildung flott vorangehen sollte – zunächst einmal werden die Varianten in den Ausschüssen der Greifswalder Bürgerschaft diskutiert – gibt es noch einen großen unbekannten Faktor zum Bauvorhaben. „Die Stellungnahme des Landkreises steht noch aus“, gibt Schulamtsleiterin Carola Felkl zu bedenken. Zwar ist die Schulträgerschaft für das Gymnasium an die Hansestadt übergegangen, aber der Kreis muss sich als Schulentwicklungsträger an einem Großteil der Kosten beteiligen.

„Wir sind uns mit der Stadt einig. Das Gymnasium ist dran und muss gemacht werden“, sagt Landkreis-Kämmerer Dietger Wille. „Die Finanzierung des Vorhabens ist ohne Fördermittel für den Kreis allerdings nicht zu stemmen.“ Derzeit werden in der Kreisverwaltung alle Zahlen aus der Schulplanung überprüft. „Das ist ja ein Riesenprojekt und somit auch eine Weichenstellung für die Zukunft“, so Wille. „Wir schauen uns noch mal genau die Entwicklung der Schülerströme an, aber auch mögliche Folgekosten und die Varianten.“

Zuletzt hatten die Schüler und die Stadt eine herbe Enttäuschung einstecken müssen. Der geplante Bau eines Internats für Hochbegabte wurde in letzter Minute verschoben. Zwischen Hansestadt und dem Kreis Vorpommern-Greifswald gibt es Differenzen über die Finanzierung. Der Landkreis hat die Möglichkeit, den Anspruch auf Investition um fünf Jahre zu schieben.

Das Alexander-von Humboldt-Gymnasium gehört zu den 14 Profilschulen im Land. Der Schwerpunkt der Schule liegt auf den naturwissenschaftlichen Fächern (MINT), außerdem verfügt die Schule über einen eigenen Hochbegabtenzweig. Diesen besuchen auch Schüler aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen. Insgesamt zählt das Alexander von Humboldt-Gymnasium über 600 Schüler.

Varianten Neubau/Sanierung Variante 1:Aufbau von Schulcontainern, Auslagerung Haus II in Container, Abriss Haus II, Neubau Gebäude A, Umzug von Haus I und den Containern in den Neubau A, Abriss Haus I, Ergänzung des Neubaus A durch weiteren Bauabschnitt. Geschätzte Zeit 36 Monate, Kosten: 26,36 Millionen Euro. Alternativ 1a: Vollauslagerung der Schule in Container, Zeit 24 Monate, geschätzte Kosten: 28,9 Millionen Euro. Variante 2: Ohne Container, Neubau eines Gebäudes als Bauabschnitt 1 auf dem Schulhof nordwestlich Haus II. Umzug Haus II in den Neubau. Abriss Haus II und Erweiterung Neubau in Bauabschnitt 2. Umzug Haus I und Abriss Haus I. Zeit: 36 Monate, geschätzte Kosten: 23,8 Millionen Euro. Variante 3: Ohne Container, Neubau eines Gebäudes als Bauabschnitt 1 auf dem Schulhof nordwestlich Haus II auf dem Schulhof. Umzug Haus II in den Neubau, Teilabbruch Haus II mit Erweiterung und Sanierung des Bestandes Haus II. Umzug Haus I und Erweiterung des Schulbetriebs in den fertigen Neubau / sanierten Bestandsbau, Abbruch Haus I. Zeit: 36 Monate, geschätzte Kosten 25,1 Millionen Euro. Variante 4: Neubau an einem anderen Standort. Hierfür sind entsprechende Grundstücke zu prüfen. Diese Grundstücke sollten sich unter Berücksichtigung der Standortverteilung der Gymnasien in der Stadt, in Schönwalde oder auch denkbar im Ostseeviertel befinden. Die derzeitige Aula/Mensa würde an die Weinert-Schule fallen, der Schulbetrieb wäre in der Bauzeit ungestört. Zeit: 24 Monate, geschätzte Kosten: 23,3 Millionen Euro. Variante 5: Ohne Container, L-Grundriss. Neubau eines Erweiterungsgebäudes östlich Haus I, Umzug Haus I in den Erweiterungsbau, Sanierung des Bestandes Haus I im Bauabschnitt 2, Umzug Haus II in den Neubau/Erweiterungsbau, Abbruch Haus II. Zeit: 36 Monate, geschätzte Kosten: 24,164 Millionen Euro. Mensa kann erhalten werden.

