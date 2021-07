Greifswald

Sonnencreme, Zahnpasta und Müsliriegel. Wegen drei Artikeln Schlange stehen ist nervig. Aber es gibt Aussicht auf Zeitersparnis: Der Drogeriemarkt Rossmann im Greifswalder Stadtzentrum macht’s vor. Dort stehen seit Kurzem neben den herkömmlichen Terminals drei Selbstbedienungskassen. „Klappt super, geht schnell“, lobt Kundin Elke Pietsch (57), die mal fix in ihrer Mittagspause einen kleinen Einkauf erledigen wollte.

So schnell wie sie im Geschäft war, ist sie auch schon wieder draußen, während sich an der Personalkasse vier Kunden in Geduld üben. Auch Denise Boche hat ihren Einkauf nach dem selbstständigen Einscannen der Barcodes ruck zuck in der Tasche verstaut und bezahlt mit Karte. „Das wollte ich sowieso“, verrät die 22-jährige Studentin. Sie habe die SB-Kasse das erste Mal ausprobiert und sei zufrieden: „Die Handhabung ist einfach. Ich könnte mir auch vorstellen, im Supermarkt einen Großeinkauf auf diese Weise zu erledigen.“

Rossmann nimmt absolute Vorreiterrolle ein

Darauf allerdings wird sie zumindest in Greifswald noch etwas warten müssen. Rossmann in der Fußgängermeile nimmt eine absolute Vorreiterrolle in der Hansestadt ein. Laut Unternehmenssprecher Vincent Toussaint setzt die Drogeriekette bereits seit Januar 2017 SB-Kassen ein. „Aktuell sind rund 100 Filialen damit ausgestattet, Tendenz steigend“, sagt er. Das verdeutliche die sehr guten Erfahrungen mit den sogenannten Self-Checkout-Lösungen (SCO).

Die Nutzungsraten seien hoch, der Aufwand lediglich in der Anfangszeit geringfügig größer, wenn die Kunden erstmals an die Neuerung herangeführt werden. Rossmann wolle ihnen damit vielfältige Wahlmöglichkeiten hinsichtlich der Bezahlung zur Verfügung stellen. „Das hat keinesfalls Personaleinsparungen zur Folge, sondern schafft unseren Mitarbeitern Freiräume für andere Tätigkeiten innerhalb der Filiale“, versichert Toussaint.

Abbau von Personal?

Kathleen Wettberg aus Zirchow bezweifelt das. „Man macht sich schon so seine Gedanken, ob Mitarbeiter dann eventuell ihren Arbeitsplatz verlieren“, sagt die 32-jährige. Andererseits finde sie SB-Kassen für kleine Einkäufe im Gegensatz zu ihrem Ehemann gut. „Ich kenne die Kassen vom Famila in Kiel. Aber einen großen Wochenendeinkauf würde ich auf diese Weise nicht machen wollen.“ Auch der Famila in Wolgast verfügt übrigens über SB-Kassen.

Christoph Wellmer hingegen ist froh, dass er seinen Einkauf im Elisenpark noch auf das übliche Warenband legen konnte und dann einem Mitarbeiter gegenüber stand. „Normales Abkassieren finde ich besser als SB“, sagt der 80-jährige aus dem Greifswalder Umland und fügt hinzu: „Wer weiß denn schon, ob jeder Kunde dann so ehrlich ist und tatsächlich alle Waren bezahlt?“

Kein Anstieg von Diebstählen

„Wir beobachten in Märkten mit SB-Kassen keinen signifikanten Anstieg von Diebstählen“, sagt Real-Pressesprecher Frank Grüneisen und spricht von vorhandenen Sicherungsmaßnahmen. Indes: Der Real-Markt in Greifswald besitzt keine derartigen Self-Checkout-Lösungen und wird sie auch nicht mehr einführen. Der Grund: Ab Mitte nächsten Jahres existiert das Unternehmen nicht weiter. „Alle Real-Märkte werden bis Ende Juni 2022 an einen neuen Betreiber abgegeben“, sagt der Pressesprecher. Für Greifswald stehe der Nachfolger noch immer nicht fest.

Vor diesem Hintergrund seien keine Investitionen in neue Technologien mehr geplant. Dabei war der Mutterkonzern laut Grüneisen einst Vorreiter: Im April 2003 hat die Metro Group mit der Einführung der SB-Kassen begonnen. „Wir waren damit Pioniere im deutschen Lebensmitteleinzelhandel“, sagt der Unternehmenssprecher. An Real-Standorten, die derartige Self-Checkout-Lösungen haben, seien die Kassen grundsätzlich nur eine von verschiedenen Serviceleistungen. Deshalb sei es auch in den vergangenen Jahren aufgrund der Einführung von SB-Kassen nicht zum Personalabbau gekommen.

Im Real von Greifswald wird es keine SB-Kassen mehr geben, obwohl andere Filialen des Unternehmens sie haben. Quelle: Petra Hase

Scan & Go im Marktkauf

Beabsichtigen denn andere Handelseinrichtungen in und um Greifswald, dem Trend der Selbstzahler-Terminals zu folgen? „Ja, wir planen vier Self-Scanning-Einheiten“, sagt Steffen Bokunewitz, Marktleiter vom Marktkauf in Neuenkirchen. Allerdings werde es in diesem Jahr damit wohl nichts mehr. „Dafür haben wir Anfang Juni das System ,Scan & Go’ eingeführt“, berichtet er auf Anfrage der OSTSEE-ZEITUNG.

Kunden müssen sich dazu die Edeka-App aufs Smartphone laden, die dann mit den Daten der eigenen Kreditkarte gekoppelt werde. Während ihres Einkaufs scannen die Kunden selbstständig die Barcodes der Artikel ein. „Haben sie alle Waren im Korb, gehen sie zur ,Fast Lane’. Das ist eine Art Säule neben der Infothek. Dort legen sie ihr Smartphone nochmal drauf, eine Schranke öffnet sich und man kann passieren“, erläutert Bokunewitz. Zunehmend junge, aber auch ältere Menschen, so der Marktleiter, machten davon jetzt Gebrauch.

Keine SB-Kassen wegen Platzproblem

Trotzdem wird es bei Edeka am Gleis vier in der Bahnhofstraße in absehbarer Zeit keine dieser Neuerungen geben, offenbart Geschäftsführer Sven Schneider: „Grundsätzlich begrüße ich so etwas, aber aus platztechnischen Gründen ist es uns nicht möglich, SB-Kassen aufzustellen.“ Er sei froh, dass er nachträglich noch zwei weitere Personal-Kassen installieren konnte. Nun wieder einige davon für neue Systeme zu opfern, komme für ihn erst einmal nicht in Frage: „Schließlich haben die auch eine Stange Geld gekostet, müssen sich erst einmal amortisieren.“

Auch andere Einkaufsmärkte planen vorerst keine SB-Kassen. Obwohl Lidl beispielsweise in der Schweiz schon 2019 das Self-Scanning anbot, gibt es laut Pressesprecherin Isabell Lehmann in Deutschland keine Filiale mit dieser Ausstattung. Zwar versichert sie: „Um unseren Kunden einen bequemen und schnellen Einkauf zu bieten, prüfen wir kontinuierlich neue Serviceangebote.“ Dennoch sei es derzeit nicht geplant, SB-Kassen in Greifswald und Umgebung einzuführen.

Selbst neue Märkte ohne neuen Trend

Auch Susan Petzold, Gebietsverantwortliche der Drogeriekette dm, betont, dass das Unternehmen modernen Technologien grundsätzlich offen gegenüberstehe. „Das heißt, wir beobachten zunächst, ob und inwiefern technische Neuerungen unseren Kunden einen verbesserten Service bieten und unseren Mitarbeitern Arbeitsabläufe erleichtern können. Allerdings haben wir derzeit keine SB-Kassen im Einsatz“, sagt sie.

Gleiches gilt für die Greifswalder Filialen des Netto Marken-Discount. Wie Gebietsleiter Patrick Muranko erklärt, seien SB-Kassen sehr standortabhängig. „In einer Stralsunder Stadtfiliale beispielsweise gibt es sie. In ländlich gelegenen Märkten noch gar nicht.“ Auch die neuen Rewe-Märkte in der Lomonossowallee und am Südbahnhof lassen SB-Kassen vermissen.

Von Petra Hase