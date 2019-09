Erste Träume für Baby Annie Jasmina aus Wolgast

Greifswald/Anklam

Der September begann für so manche Familie in Vorpommern-Greifswald mit einem Glücksmoment. Schließlich wurden in der vergangenen Woche 23 Babys in der Greifswalder Unimedizin geboren, zwei waren es zudem in der Ameos Klinik Anklam. Dort kam noch ganz kurz vor dem Monatswechsel – am 31. August um 21.10 UhrEmma Jolien Erdmannmit 3160 Gramm Gewicht und 50 Zentimetern Größe zur Welt. Sie wird künftig auch in ihrem Geburtsort Anklam leben. Am 5. September um 7.56 Uhr folgte in der Ameos-Klinik Louis Franz Burmeister4480 g, 54 cm). Er ist der derzeit wohl jüngste Gützkower.

Herzlich willkommen, Eliah, Emily und Meikel!

In der Greifswalder Universitätsmedizin war Eliah Flamm(2870 g, 50 cm) aus Waren am 2.9. um 12.55 Uhr das erste Baby im September. Es folgten am 3. September um 19.29 Uhr die Neu-Wolgasterin Annie Jasmina Schönfeld (53 cm, 3650 g) und um 19.53 Uhr der Neu-Katzower Justin Alexander Horst Kaufer (49 cm, 3280 g). Einen Tag später – am 4. September um 6.15 Uhr – erblickte Emily Martha Schlusche(48 cm, 2770 g) das Licht der Welt. Ein echtes Leichtgewicht ist noch Meikel Werpel. Der kleine Karlsburger wog bei seiner Geburt am 5. September um 14.14 Uhr nur 1750 Gramm bei 46 Zentimetern Größe. Er wird sicher schnell wachsen.

Geburtenhoch am 6. September

Am 6. September gab es in der Greifswalder Uni-Medizin so viele Geburten wie an keinem anderen Tag der Woche. Zur Welt kamen um 1.46 Uhr Levi Bennet Heuer(52 cm, 3395 g) aus Stralsund, um 11.57 Uhr Erna Magdalena Duscha(50 cm, 3100 g) aus Greifswald, um 14.26 Uhr Jerome Philip Schimming(50 cm, 3050 g) aus Grimmen und um 16.29 Uhr Louis Dennis Karp(54 cm, 3820 g) aus Greifswald.

Ein Geburtstag ist ganz leicht zu merken

Ihren Geburtstag am 8 September feiern künftig Ole Wilkeaus Karlshagen, Till Luis Labahnaus Ahlbeck und Miolin Schreiberaus Greifswald. Ole machte kurz nach Mitternacht – nämlich um 0.05 Uhr – seinen ersten Schrei; 53 Zentimeter groß und mit 3770 Gramm Körpergewicht. Till Luis Labahn folgte um 8.04 Uhr. Er wog 3700 Gramm bei 50 Zentimetern Länge. Miolin Schreiber wurde indes um 20.50 Uhr geboren. Er war 2290 Gramm leicht und maß 47 Zentimeter vom Scheitel bis zur Sohle.

Ihren Geburtstag leicht merken, kann sich künftig Bella Marie Neubauer(52 cm, 3660 g) aus Wolgast. Sie kam am 9.9. zur Welt – um 5.34 Uhr. Wir wünschen ihr und allen anderen Neugeborenen einen guten Start ins und viel Freude im Leben – natürlich auch jenen Babys, die nicht in der Zeitung genannt werden sollen.

Von Thomas Pult