Erster Abschnitt des Radweges zwischen Süderholz und Greifswald freigegeben

Freie Fahrt auf dem ersten Abschnitt des Radweges, der künftig die Gemeinde Süderholz mit der Hansestadt Greifswald verbinden soll. Am Mittwoch ist das Teilstück zwischen dem Abzweig nach Groß Bisdorf an der Landesstraße 26, die mit der Autobahnanschlussstelle in die Bundesstraße 109 und der Ortsumgehung Levenhagen offiziell freigegeben worden.

Rund elf Monate – zwischenzeitlich sind die Arbeiten eingestellt worden – liegen zwischen dem Baustart und der Verkehrsfreigabe für diesen circa 3,4 Kilometer langen ersten Bauabschnitt. Nichts im Vergleich zu dem Zeitraum, den Einwohner und kommunale Verwaltungen der Gemeinde Süderholz und der Stadt Greifswald gleichermaßen für den Radweg gekämpft haben. Denn mehr als 25 Jahre liegt es zurück, dass der erste Bauantrag für den Radweg gestellt worden ist.

Pegel : „Zum Ende des Jahres könnte auf dem zweiten Abschnitt ein Spaten zu sehen sein.“

Göran Herrmann (49) war Mitorganisator mehrerer Demonstrationen für den Radweg, der die Gemeinde Süderholz mit der Hansestadt Greifswald verbinden soll. "Jetzt zeigt sich, wie wichtig den Menschen dieser Radweg ist. Er wird sehr viel genutzt", sagte er bei der Verkehrsfreigabe des ersten Abschnittes. Quelle: Anja Krüger

Für Göran Hermann, der mit seiner Familie in Griebenow – den Ort der Gemeinde Süderholz teilt die B 109 – wohnt, ein erster Teilerfolg. Seit 2013 hat er aktiv für diesen Radweg gekämpft, gemeinsam mit anderen Mitstreitern unter anderem Fahrrad-Demos organisiert. „Damals ist fast ein Radfahrer bei einem Unfall auf der Straße zwischen Griebenow und Greifswald ums Leben gekommen“, erinnert er sich.

Dieser Unfall habe damals einmal mehr gezeigt, warum dieser Radweg so wichtig ist. Denn viele Menschen, die in einem Süderholzer Ortsteil nahe der Kreisgrenze wohnen, würden in Greifswald arbeiten oder dort Freizeitaktivitäten nachgehen, Kinder aus den Orten dort zudem zur Schule gehen, weiß er. Zu gefährlich aber sei es, mit dem Rad auf dem Autobahnzubringer unterwegs zu sein.

Zumindest bis Levenhagen kommen nun Hermanns, die ebenfalls gern mit dem Rad unterwegs sind. „Ich arbeite selbst in Greifswald, fahre gern mit dem Rad zur Arbeit – noch ab Levenhagen über Petershagen“, berichtet er. Einige Monate wird es auch noch dauern, bis der Radweg bis in die nahe gelegene Hansestadt führt. Denn wie Mecklenburg-Vorpommerns Verkehrsminister Christian Pegel ( SPD) am Mittwoch bei der Verkehrsfreigabe informiert, liege für den Abschnitt die naturschutzfachliche Genehmigung noch nicht vor. „Wenn wir diese haben, bin ich guter Dinge, das zum Jahreswechsel dort ein Spaten zu sehen ist und dann auch irgendwann ein Bagger“, sagt er.

Als Ausgleich für den Asphalt gibt’s eine Allee

Auch wenn bis dahin noch einige Monate vergehen, in der Gemeinde Süderholz ist man froh, zumindest bis Levenhagen nun sicher mit dem Rad unterwegs sein zu können. Tatsächlich wird dieses Teilstück bereits viel genutzt. Renate Gorciza und ihr Mann Gerhard aus Kreutzmannshagen (beide 69) sind viel mit dem Rad unterwegs. „Diese Strecke sind wir inzwischen oft gefahren“, erzählt Renate Gorciza. „Und auch zu den Kindern, die in Groß Petershagen wohnen, kommen wir jetzt gut mit dem Rad hin“, fügt sie hinzu.

Der in beiden Fahrtrichtungen nutzbare Radweg wurde in 2,50 Meter Breite mit einer Asphaltdecke gebaut. Als Ausgleichsmaßnahme für Eingriffe in die Natur soll an der L 26 und an der B 109 beidseitig eine Allee mit insgesamt 410 Bäumen gepflanzt werden. Außerdem werden am Feldweg von Wüsteney nach Barkow Einzelbäume gepflanzt und ein Stillgewässer renaturiert.

Insgesamt rund 1,45 Millionen Euro wurden in diesen Abschnitt investiert. Die Kosten für den circa 2,7 Kilometer langen Radwegteil an der B 109 in Höhe von rund 1,2 Millionen Euro trägt der Bund. Die Kosten des 665 Meter langen Radwegs an der L 26 in Höhe von circa 254 000 Euro werden aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) finanziert. „Diese Maßnahme ist Bestandteil des Lückenschlussprogramms des Landes Mecklenburg-Vorpommern für Radwege an Landesstraßen“, informiert Verkehrsminister Pegel.

Kommunalpolitiker fordern weiteren Lückenschluss im Radwegnetz

Verkehrsminister Christian Pegel (l.) im Gespräch mit den vorpommerschen Landräten sowie Süderholz' Bürgermeister Alexander Benkert (r.) und Grimmens Stadtvertreter Marco Jahns, die beide für den Lückenschluss am Radweg entlang der B 194 warben. Quelle: Anja Krüger

Lückenschluss ist schließlich auch das Stichwort für Süderholz’ Bürgermeister Alexander Benkert ( CDU) und dem Vorsitzenden des CDU-Ortsverbandes Grimmen Marco Jahns. Gemeinsam mit Wittenhagens Bürgermeister Frederic Beeskow setzen sie sich für den Lückenschluss im Radwegnetz in ihren Kommunen ein.

Die Anwesenheit von Christian Pegel nutzen der Grimmener und Süderholzer Lokalpolitiker, um unter anderem für die Weiterführung des Radweges an der B 194 von Barkow nach Loitz, sowie vom Schönenwalder Bahnübergang bis nach Steinhagen zu werben. „Wir haben festgestellt, dass die Menschen in der Region mehr mit dem Rad unterwegs sind. Werden diese Lücken geschlossen, haben die Grimmener zum Beispiel eine direkte Verbindung nach Stralsund und Orte, wie beispielsweise Abtshagen in der Gemeinde Wittenhagen werden überhaupt erst ans Radwegnetz angeschlossen“, erklärt Jahns.

Zur Enttäuschung aller aber, kann Verkehrsminister Pegel wenig Hoffnung machen, dass sich in den kommenden Jahren diesbezüglich etwas tut, begründet dies mit Mangel an Personal. Entmutigen lassen wollen sich Jahns, Benkert und Beeskow davon aber nicht. „Wir bleiben dran“, verspricht Marco Jahns. Und wie Alexander Benkert sagt, sei der am Mittwoch freigegebene Radweg ein sehr schönes Beispiel dafür, dass man am Ball bleiben müsse, wenn man etwas wolle.

Die Historie des Radweges Vor etwas mehr als 25 Jahren wurde erstmals ein Antrag für den Bau des Radweges zwischen der Abfahrt nach Groß Bisdorf an der L 26 in Richtung Greifswald gestellt. 2013: Nachdem nichts passiert, findet erstmals eine Demonstration von Anwohner statt. 2014 und 2015: Noch immer tut sich nichts. Knapp 200 Radler machen lautstark auf ihre Forderung aufmerksam. 2016: Das Ministerium für Infrastruktur macht Geld für Radwege frei, unter anderem für jenen zwischen Greifswald und Groß Bisdorf. 2017: Die Planungen der beiden beteiligten Straßenbauämter Stralsund und Neustrelitz nehmen Fahrt auf. Doch unter anderem Eigentumsangelegenheiten verhindern ein zügiges Vorankommen. 2018: Im dritten Quartal dieses Jahres soll der Baustart für den Abschnitt an der L 26, die in die B 109 übergeht bis nach Levenhagen erfolgen, muss dann aber doch auf das darauffolgende Jahr verschoben werden. Juli 2019: Der erste Bagger rollt endlich an. Der Plan zu dem Zeitpunkt: Fertigstellung im Oktober 2019. Später wird der Termin auf den darauffolgenden Monat korrigiert. November 2019: Baustopp bis zum Frühjahr, weil Wasser an der Trasse den Weiterbau verhindert. Im Mai 2020werden die Arbeiten am ersten Abschnitt schließlich abgeschlossen. Der zweite Bauabschnitt vom Ende der Ortsumgehung Levenhagen bis zum Beginn der Ortsumgehung Greifswald soll voraussichtlich im November dieses Jahres in Angriff genommen werden.

