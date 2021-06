Göhren/Lubmin/Schwerin

In der Ostsee und an einem See in MV sind am Donnerstag drei Menschen ertrunken. Vor Rügen zogen Rettungskräfte einen 43-Jährigen nahe Göhren leblos aus dem Wasser, wie die Polizei in der Nacht zum Freitag mitteilte. Ihre Versuche, ihn wiederzubeleben, blieben erfolglos. Sein Bruder hatte den Mann aus Schwerin als vermisst gemeldet, nachdem er zuletzt schwimmend bei der Seebrücke gesehen wurde. Mehrere Seenotrettungskreuzer und ein Rettungshubschrauber suchten anschließend nach ihm. Nach Polizeiangaben war es das erste derartige Badeunglück auf Rügen in dieser Saison.

In der Nähe von Greifswald starb zudem eine 71-jährige Frau nach dem Baden in der Ostsee. Vom Strand in Lubmin aus hatte ihr Mann bemerkt, dass sie leblos im Wasser trieb. Er zog sie mit der Hilfe von anderen Strandbesuchern aus dem Wasser. Doch auch in diesem Fall blieben Reanimationsversuche ohne Erfolg. Die Frau starb auf dem Weg ins Krankenhaus.

Ein junger Mann ist in einem See in Schwerin ertrunken. Die Feuerwehr konnte ihn zwar vom Boden des Sees wieder an Land bringen, aber nicht mehr wiederbeleben, wie die Polizei am Donnerstagabend mitteilte. Angehörige und Freunde seien in einer „psychischen Ausnahmesituation“ gewesen. Drei von ihnen wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Identität des Mannes war zunächst nicht eindeutig geklärt.

Von dpa/OZ/acs