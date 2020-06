Ersthelfer holten den Mann, der leblos im Wasser trieb, sofort an Land. Der Rettungshubschrauber brachte ihn ins Klinikum nach Greifswald. Die Polizei lobt das umsichtige Verhalten der Badegäste.

Erster Badeunfall der Saison: Mann musste in Freest reanimiert werden

