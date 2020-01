Erster Corona-Verdacht in Greifswald: So griff die Notfallkette der Uniklinik

Greifswald

Die Universitätsmedizin Greifswald sieht sich nach dem ersten Corona-Verdachtsfall auf die Behandlung von erkrankten Patienten gut vorbereitet. Der äußerlich gesunde Patient sei in einem Patientenzimmer isoliert worden, wo er mindestens solange verbleiben werde, bis das Testergebnis aus dem Nationalen Referenzzentrum vorliege, wie Christian Arns, Sprecher der Universitätsmedizin sagte.

„Unsere gute vorbereitete Notfallkette hat gegriffen.“ Der junge Mann hatte am Mittwochabend bei der Universitätsmedizin angerufen und geschildert, dass er erst vor wenigen Tagen aus China zurückgekehrt sei, Erkältungssymptome habe und in der Nacht zuvor über Fieber geklagt habe. Das Personal habe den Mann dann noch vor dem Klinikum in Empfang genommen, sofort isoliert und in das dafür vorbereitete Patientenzimmer geführt.

Klinikbetrieb nicht beeinträchtigt

Derzeit sei der Mann gesund, habe kein Fieber und müsse auch nicht medikamentös behandelt werden. Der Mann wurde formal als Verdachtsfall eingestuft. Jetzt werde das Testergebnis abgewartet. Es wird frühestens am Donnerstagabend erwartet.

Blick in ein Isolierzimmer auf einer Intensivstation an der Unimedizin Greifswald. Quelle: Stefan Sauer/dpa

Im Klinikum gebe es keine Aufregung, der normale Klinik-Betrieb sei nicht beeinträchtigt, betonte Arns. Eine seit längerem geplante Feuerwehrübung fand wie geplant am Klinikum statt.

Die Universitätsmedizin Greifswald hatte sich in den vergangenen Tagen auf mögliche Corona-Virus-Patienten vorbereitet. „Um mit den Worten eines amerikanischen Kollegen zu sprechen: „Wir bereiten uns auf eine Pandemie vor und hoffen, dass sie nicht eintritt“, sagte der Facharzt für Hygiene und Umweltmedizin Prof. Dr. Nils Hübner bereits am Montag auf OZ-Nachfrage. „Wir stehen im Austausch mit unterschiedlichen Behörden, darunter das Landesamt für Gesundheit und Soziales MV und das Gesundheitsamt des Landkreises Vorpommern-Greifswald“, so Hübner.

Der Facharzt für Hygiene und Umweltmedizin hatte zudem geraten, allen, die nach einer Reise aus China zurückkehren und wegen Anzeichen eines grippalen Infekts oder Atemnot die Notaufnahme des Klinikums aufsuchen wollen, vorher anzurufen. „Der jetzt als Verdachtsfall eingestufte Mann ist so vorgegangen wie es unsere Mediziner geraten hatten“, sagte Arns.

Auch in Wolgast Patient isoliert

Auch am Kreiskrankenhaus Wolgast hat sich ein Patient mit der Sorge vorgestellt, mit dem Coronavirus infiziert zu sein. Anders als in Greifswald sprechen allerdings die ersten Erkenntnisse gegen diese Befürchtung, wie Arns weiter sagte. Auch dieser Patient sei im Krankenhaus isoliert worden, seine Proben werden ebenfalls im Referenzzentrum untersucht.

Von Martina Rathke und Petra Hase