Erstes Konzert in Greifswalder Straze seit Lockdown war voller Erfolg

Greifswald

Es war eine doppelte Premiere am Sonntag, die in der Straze gegeben wurde. Denn gleich zweimal wurde zum einen das Kultur- und Initiativzentrum Straze als Konzertsaal nach dem langen Lockdown wieder bespielt, zum anderen dürfen die Mitglieder des Opernale Vereins erstmals eine Vorstellung davon geben, was für Früchte die Auseinandersetzung mit der Komponistin Luise Greger getragen hat. Denn mit dem Konzert wird der 160. Geburtstag der wiederentdeckten Greifswalder Komponistin Luise Greger gefeiert. Sie soll in diesem Sommer noch bei weiteren Terminen neu entdeckt werden.

Weibliche Komponistin begeistert Greifswalder Publikum

Manches Lobenswerte ist über sie gesagt und geschrieben worden. Und das zu Zeiten, in denen man kaum gewillt war, komponierende Frauen zu akzeptieren; und wenn, ihnen dann auch noch schöpferisches Vermögen zubilligen zu sollen. Aber eine hochgeschätzte Fanny Hensel, Schwester des großen Felix Mendelssohn Bartholdy, eine Emilie Mayer, Schülerin Carl Loewes in Stettin und später das Berliner Musikleben aufmischende „Komponistin“, oder die 1861 in Greifswald geborene Luise Greger – um nur einige zu nennen – vermochten durchaus selbstbewusste Gegenbeweise anzutreten – zumindest partiell.

Letztgenannte hat es nun zurück in das Bewusstsein der Greifswalder geschafft. Anderenorts, etwa in ihrem langjährigen Wohnort Kassel, war man schneller. Aber nichts ist hier verloren. Denn mit dem Opernale Institut für Musik & Theater Vorpommern, dem so rührigen wie verdienstvollen Verein zur Förderung der Darstellenden Künste in Mecklenburg-Vorpommern, erfährt Luise Greger eine Wiederentdeckung der besonderen Art: die Aufführung eines eigens vom Opernale-Team entwickelten Musiktheaterwerks mit Musik (Liedern) der Komponistin.

Gregers Kompositionen begleitet von Mendelssohn Bartholdy

Die Einstimmung, ein von „Chefin“ Henriette Sehmsdorf moderiertes Benefiz für die Opernale, gab es am vergangenen Sonntag in der Straze. Abgetrotzt den Unsicherheiten nervender Corona-Umstände, verwies sie mit Liedern Luise Gregers schon mal auf das, was demnächst zu erwarten ist, und rundete das musikalische Bild ab mit naheliegenden „Gästen“: Werken von Fanny und Felix Mendelssohn Bartholdy. Stilistisch passte das, auch wenn der direkte Vergleich unangebracht wäre.

Fannys bemerkenswert talentvolle g-Moll-Fantasia für Violoncello und Klavier sowie Felix’ hochprofessionelle und konzertant großartige 2. Cellosonate op. 58 bildeten den Kontrast zu einer Luise Greger, die den instrumentalen Bereich völlig aussparte und sich ausschließlich auf das Kunstlied orientierte. Und da genügten tatsächlich schon die acht im Programm enthaltenen Lieder, um dem aufmerksamen Ohr einiges von dem mitzuteilen, was Luise Gregers künstlerisches Anliegen ausmacht. Dies sei (noch) mit einer gewissen Zurückhaltung gesagt, denn nur deutlich umfänglichere Werkkenntnis könnte da Aussagekräftiges begründen.

Benefiz-Konzert macht Lust auf mehr

Zustimmen kann man aber schon jenen Stimmen, die bereits früh von einem „starken tonschöpferischen Talent“, von tiefem „lyrischen Empfinden“ sprachen und nicht zuletzt die Wirkung hevorhoben, die Luise Greger als sich selbst begleitende (!) Sängerin ihrer eigenen Werke ausstrahlte. Tatsächlich – und das war am Sonntag gut zu hören – besaß die als Frau zum Kompositionsstudium nicht zugelassene Autodidaktin zwischen einfachem Strophenlied und fantasievoll freier Liedgestaltung durchaus eigenschöpferisches Potenzial.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Ergebnisse sind hörenswert. Sie machen Appetit auf weitere Entdeckungen und lassen auch eine musikalisch-ästhetische Betrachtung und – daraus folgend – eine musikgeschichtliche Einordnung sinnvoll erscheinen. Auf diese Möglichkeiten verwiesen zu haben, dürfen sich die Protagonisten der beiden sonntäglichen Aufführungen gutschreiben. Für die Mendelssohn-Geschwister waren das die hervorragende Cellistin Kaori Yamagami sowie eine brillante, gefühlvolle Katharina Treutler am Flügel. Und auch Luise Greger hätte sich über die Garanten ausdrucksvoller Sangeskunst sicher sehr gefreut: über Friederike Schnepf (Sopran), Lars Grünwoldt (Bariton) und Benjamin Saupe (am Flügel). Gewiss, die Musikgeschichte muss Luise Gregers wegen nicht neu geschrieben werden. Aber sie aus dem Schatten der „Leuchttürme“ geholt zu haben, darf schon als Bereicherung gewertet werden!

Tour beginnt im August

Die zwei gut besuchten ersten Kostproben zeigen, dass das Publikum Interesse an der lange verschollenen Komponistin hat. Am 20. August gibt die Opernale die Musiktheater-Uraufführung „Luise Greger, eine pommersche Gans“.

Zwischen August und dem 19. September wird es an zwölf verschiedenen Orten im Land gezeigt werden. Die Liste der Konzerte sowie weitere Informationen zu der Komponistin finden sich auf der Internetseite der Opernale, www.opernale.de.

Von Ekkehard Ochs