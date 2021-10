Erstis an Uni Greifswald: Darum wollen sie in der Hansestadt studieren

Greifswald

Diese Studierenden stehen zwar im Regen, aber dennoch haben sie gute Laune. Die Vorlesungen an der Uni Greifswald sind noch ein paar Tage entfernt und in der Hansestadt werben Vereine und Fachschaftsräte um neue studentische Mitglieder. Die Universität begrüßt nach mehreren Semestern mit corona-bedingten Einschränkungen ihre neuen Studierenden wieder von Angesicht zu Angesicht, nachdem im vergangenen Jahr die Ersti-Woche noch weitestgehend digital über die Bühne ging.

Am Montag war die offizielle Ersti-Begrüßung am Beitzplatz und am Dienstag schüttet es zwar, trotzdem haben die drei Medizin-Erstis Kim Isenberg, Vivien Charlotte Düßler und Eric Nerenz sich auf den Weg zum historischen Markt gemacht, wo es Angebote für Erstis gab. Wie erleben sie ihre ersten Tage in Greifswald?

Greifswald ist Wunschstadt

Für Vivien Charlotte Düßler sei ihr Wunsch in Erfüllung gegangen, weil Greifswald ganz oben auf ihrer Wunschliste gestanden hat. Die 18-Jährige wollte am Ryck studieren, weil ihr die Stadt gefalle, sagt sie. „Greifswald hat eine familiäre Universität und der Fachschaftsrat hat mich sofort super aufgenommen“, lobt Düßler, die aus Neubrandenburg kommt und für ihr Medizinstudium nicht zu weit weg von ihrer Heimatstadt wollte. Greifswald und sie – das passt, sagt Düßler. Sie fahre zudem gerne mit dem Rad und habe so mit der Hansestadt den richtigen Ort für sich entdeckt. Am Museumshafen sei sie bereits gewesen und der gefalle ihr gut.

Neben der Stadt, in die sie unbedingt wollte, stand auch ihr Studienfach Medizin bereits lange fest. Seit der achten Klasse wisse sie, dass sie später einmal Patienten behandeln will. „Da gab es für mich keine Alternative“, so die junge Frau, die sich vorstellen kann, Kinderärztin zu werden.

Veranstaltungen für Erstis Diese Veranstaltungen können Erstsemesterstudierende in den kommenden Tagen besuchen: 6.10. Führungen alte Sternwarte. Wo: Domstraße 10a, Wann: 20 und 21 Uhr (Voranmeldung notwendig) 6./8.10. Bibliotheksführungen. Wo: Berthold-Beitz-Platz, Wann: Mi 13, 15 und 17 Uhr, Fr 10, 13 und 15 Uhr (Voranmeldung notwendig) 6./8.10. Führungen Uni-Rechenzentrum. Wo: Felix-Hausdorff-Str. 18, Wann: Mi 14.15 Uhr, Fr 11.15 Uhr 6./7.10. Führungen Pommersches Landesmuseum. Wann: Mi 14 und 16 Uhr, Do 14 Uhr (Voranmeldung notwendig) 6.10. 10.30 Uhr Allgemeine Einführung in das Studium (online) 7.10. 10 Uhr Einführung zur Studienfinanzierung (online) Weitere Infos unter: stud.uni-greifswald.de/erstiveranstaltungen

Tutoren helfen in den ersten Tagen

Kim Isenberg habe bereits bei den Johannitern in ihrer Heimat in Nordrhein-Westfalen beim Rettungsdienst mitgearbeitet. Sie wollte zunächst eine Ausbildung im Rettungsdienst in Dortmund beginnen, sagt sie. Doch die 20-Jährige habe vor dem möglichen Ausbildungsbeginn erkannt, dass sie sich auch Medizin studieren gut vorstellen könnte und sich alternativ beworben – Greifswald gab ihr den Zuschlag, erklärt Isenberg.

Ihre Wahl bereut sie nicht. Direkt hat sie Tutoren kennengelernt, die erste Hinweise für das Studium geben und ein gutes Gefühl vermitteln: „Sie nehmen die neuen Studierenden an die Hand und wissen, dass diese Phase gerade stressig ist“, sagt Isenberg. Es sei zwar ein wenig, als würde man ins kalte Wasser geworfen werden, doch eben nicht ganz ohne Hilfe.

Am Stand der Deutschen Ärzte Finanz in Kooperation mit der Apo-Bank auf dem Marktplatz Greifswald konnten Studierende bei diesen Mitarbeitern Gewinnspiele machen und sich für eine Mitgliedschaft im Medi-Learn Club eintragen. Quelle: Christopher Gottschalk

Erstis wollen Präsenzveranstaltungen

Die gute Betreuung und Möglichkeiten, schnell Kontakte zu knüpfen – auch Eric Nerenz (20) lobt sie. Weil alle im gleichen Boot sitzen, sind praktisch alle Erstis für ein Gespräch offen, sagt er. „Viele kommen aus unterschiedlichen Orten und lernen die Stadt auch gerade erst kennen. Also muss man sich nicht fürchten, keine neuen Leute kennenzulernen“, sagt Nerenz, der aus Oldenburg stammt. Die Uni sei zudem nicht zu groß, die Orte schnell zu erreichen.

Die drei gehören zu etwa 2000 Erstis, die das erste Semester mit möglichst viel Präsenz erleben, nachdem die Uni seit Ausbruch der Pandemie hauptsächlich digitale Veranstaltungen anbot. Alle drei seien geimpft, sagen die Medizinstudenten Isenberg, Düßler und Nerenz. Das trifft laut einer großangelegten Umfrage des Allgemeinen Studierendenausschusses Greifswald auf über 90 Prozent aller Studierenden zu. In diesem Sinne seien die drei zuversichtlich, dass viele Präsenzveranstaltungen stattfinden. „Darüber wäre ich froh, weil man sich so natürlich besser kennenlernen kann. Ich hoffe, dass es dabei bleibt“, sagt Eric Nerenz.

Die Uni plant, Studierende im Schachbrettmuster in Seminarräumen und Vorlesungen zu platzieren. An der Uni gilt die 3G-Regel: Zutritt zu Lehrveranstaltungen und Prüfungen hat nur, wer getestet, genesen oder geimpft ist. Wer nicht geimpft ist, muss sich zweimal pro Woche testen lassen. Am 15. November beendet die Uni die Ausgabe kostenloser Tests. Wer nicht geimpft ist, muss dann aus eigener Tasche zahlen.

Von Christopher Gottschalk