Greifswald

Die Stadt will die Fußgängerzone im Zentrum ausweiten und Parkplätze streichen. Zunächst nur als Versuch, doch hoffentlich bald dauerhaft und an noch mehr Orten.

Weniger Verkehrslärm bedeutet weniger Stress und Unfallgefahr für Fußgänger und Radfahrer. Auf den freien Flächen können Geschäfte Kunden einladen, Anwohner entspannt spazieren, die Stadt könnte über eine Begrünung nachdenken.

Lebensqualität steigt

Die Lebensqualität in der Innenstadt stiege an. Anwohner müssen dann weitere Wege in Kauf nehmen, weil das Auto am Innenstadtrand abgestellt wird. Unangenehm für die Betroffenen, aber auf dem Weg zu einem Zentrum mit mehr Aufenthaltsqualität notwendig.

Für Touristen oder Einheimische, die Zeit in der Altstadt verbringen, ist jedes Auto weniger, das nicht auf Parkplatzsuche Wege abfährt, ein Gewinn. Die Stadt sollte jedoch nicht zögern, im Gegenzug Parkflächen in Randbereichen zu erweitern oder neue Flächen auf den Weg zu bringen.

Von Christopher Gottschalk