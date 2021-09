Erweiterte Fußgängerzone in Greifswald: Wo soll zukünftig geparkt werden?

Greifswald

Kaum jemand würde es angenehm finden, in einem Café direkt an einer Straße zu sitzen, Abgasdämpfe einzuatmen und Gespräche zu führen, die von röhrenden Motorengeräuschen begleitet werden. Zum Glück gibt es solche Cafés in der Greifswalder Innenstadt nicht. Denn die schöne Flaniermeile, die sich vom Mühlentor über den Schuhhagen zum Markt bis hin zum Ende der langen Straße erstreckt, ist bereits so gut wie autofrei. Lediglich in den Seitenstraßen darf geparkt werden.

So gut die Idee einer autofreien Innenstadt auch ist, würde ein Problem weiter verstärkt werden: fehlende Parkplätze. Natürlich brauche ich keinen Stellplatz direkt vor der Haustür, aber in der Innenstadt in den Abendstunden überhaupt einen zu finden, ist eine echte Herausforderung. Besonders dann, wenn der Wocheneinkauf wieder ausgeartet ist. Die Hansestadt braucht Parkplätze – gerade in der Innenstadt.

Von Christin Lachmann