In den kommenden Monaten sollen nach und nach mehr Kinder in den neuen Erweiterungsbau der Uni-Kita einziehen. Der Bau wurde dringend benötigt, wie die Nachfrage zeigt.

Erweiterung an Uni-Kita: kaum noch Plätze frei

